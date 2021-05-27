Создатель Telegram-канала Nexta попросил Польшу усилить его охрану

Создатель признанных в Белоруссии экстремистскими Telegram-каналов Nexta и Nexta-Live Степан Путило попросил польские власти выделить ему дополнительную охрану.

«Мы просим Польшу о дополнительной охране. Мы опасаемся за свою жизнь и здоровье, поскольку нам поступают угрозы», – сказал он на пресс-конференции в Варшаве, передает ТАСС.

Путило также призвал Евросоюз усилить давление на белорусского президента Александра Лукашенко с целью добиться освобождения бывшего главреда Nexta Романа Протасевича, задержанного в Минске после посадки самолета Ryanair. Среди возможных мер давления он назвал «экономическую, политическую и транспортную блокировку» Белоруссии.

На пресс-конференции присутствовали отец и мать Протасевича, они попросили страны ЕС и США помочь освободить их сына и его подругу россиянку Софию Сапегу.

Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.