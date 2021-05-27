 

В Сочи фотоловушка зафиксировала редкую рысь

27.05.2021, 16:38, Новости дня
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На Кавказе обитает только один подвид рыси – кавказский, из-за скрытного характера снять кошку достаточно проблематично, специалистам отдела по охране животного мира ФГБУ «Сочинский национальный парк» удалось получить несколько редких кадров с этим зверем.

«Рыси относятся к хищным представителям фауны Кавказа. Это животное средних размеров, с коротким туловищем и высокими ногами. В среднем взрослые особи весят от 8 до 14 кг. Грациозные красавицы обладают рыжим или коричнево-рыжим мехом с ярким рисунком из черных пятен и полосок, а также коротким хвостом не более 30 см длиной. Нижняя часть тела белая или светло-серая. Мех густой и плотный, низкий, хорошо спасает кошку от низких температур. Что особенно интересно, лапы у рыси широкие и хорошо опушены, что делает зимой шаги хищника бесшумными. Конечности хорошо развитые, при этом след у рыси круглый, как и у других кошачьих, без когтей. Сами когти прячутся в подушчечках – они крупные и острые, делают удар лапой смертоносным», – описали кошку в национальном парке, об этом информирует портал Sochi.com.

 

Ранее сообщалось, что два дерущихся медведя сломали на тигриной тропе фотоловушку, установленную в Еврейской автономной области возле российско-китайской границы.



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