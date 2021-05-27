Бритни Спирс опубликовала архивное фото с сыновьями и рассказала о материнстве

Биография Бритни Спирс достойна экранизации – хотя документальный фильм о ее жизни уже недавно вышел и получил много критики как от зрителей, так и от самой героини. Важной частью ее борьбы за самостоятельность (напомним, опекуном Спирс уже 13 лет является ее отец Джейми Спирс) является борьба за опеку над сыновьями-подростками – Шона и Джейджена. Несколько лет назад она лишилась 80% прав на детей и лишь недавно отстояла право регулярно видеться с ними.

В начале марта в своем блоге она опубликовала достаточно свежий кадр со взрослыми сыновьями, а накануне вечером Бритни поделилась уже архивным кадром, на котором вместе с еще маленькими детьми от первого брака с Кевином Федерлайном (подписчики до сих пор спорят, сама ли Бритни ведет Instagram или же это делает SMM-редактор, нанятый ее отцом) отдыхает в бассейне. В подписи к снимку певица рассказала о материанстве и призналась, что стала матерью очень рано.

Я стала мамой очень рано. Во всех бассейнах, в которых мы были, все дети окружали меня, потому что я приносила больше всех игрушек. Я настоящая мамочка! – написала она.

Бритни с сыновьями

Кстати, несколько лет назад Бритни изъявляла желание выйти замуж за своего возлюбленного Сэма Асгари и даже снова стать матерью, однако ее опекун – отец – выступил против и не позволил дочери это сделать.

Напомним, Бритни Спирс тщетно пытается избавиться от влияния отца, который с 2008 года является ее официальным опекуном и контролирует ее жизнь и финансы. Не так давно на экраны вышел документальный фильм о жизни и карьерном пути певицы Framing Britney Spears, в котором большое внимание уделено вопросу ее опекунства в том числе. 11 февраля этого года в Лос-Анджелесе прошло очередное заседание по делу, и в результате публичного слушания судья Бренди Пенни отказал отцу певицы, Джейми Спирсу, в единоличном контроле над ее финансами. Было установлено, что Спирс-старший и трастовый фонд Bessemer Trust Co. будут в равной степени отвечать за состояние певицы, которое составляет 60 миллионов долларов. Ближайшие слушания по делу о том, кто имеет право распоряжаться внушительным состоянием звезды нулевых, назначены на 17 марта и 27 апреля. Пока что опекунские полномочия отца Бритни Спирс действуют до сентября 2021 года.

Бойфренд Бритни, Сэм Асгари, тоже не в восторге от уровня влияния отца на жизнь Бритни. Не так давно он публично осудил Джейми, опубликовав в Instagram пост, в котором сообщил, что считает Спирса “придурком” и “не уважает того, кто пытается контролировать их отношения”. К тому же полгода назад беспокойство чрезмерным влиянием отца на жизнь Бритни высказала ее сестра, Линн Спирс, и начала процедуру по защите траста певицы. Она намерена заблокировать их без права доступа третьим лицам.

Несколько лет назад, когда отец Бритни получил над ней опеку, она, в свою очередь, практически потеряла права опеки над сыновьями – Шоном и Джейденом. Их отец Кевин Федерлайн отсудил у Бритни 90 процентов прав на них. Видеться со своими детьми Бритни могла только в присутствии третьего лица, кандидатуру которого должен одобрить Кевин. Но в сентябре 2019-го певица получила уже 30% опеки над ними. Сам Кевин не жалует бывшего тестя – тот пару лет назад напал на старшего внука и якобы избил его.

В конце апреля 2021 года родители Спирс подали друг на друга в суд: отца Бритни, который является ее опекуном вот уже 13 лет, обвинили в жестоком обращении с дочерью. В ответ на это Джейми подал встречный иск, обвинив бывшую супругу в меркантильности.

Она использовала боль и травмы дочери для личной выгоды, написав книгу,– было сказано в заявлении Джейми Спирс. Речь идет о мемуарах матери поп-звезды, которые та выпустила еще в 2008 году “Сквозь бурю: Реальная история славы и семьи в мире таблоидов”, как раз сразу после нервного срыва Бритни, в результате которого она и потеряла свободу.

Бритни с сыновьями