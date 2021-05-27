 

За рекламу молока было стыдно: как зарабатывает 88-летняя Валентина Ананьина

27.05.2021, 16:16, Разное
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Эту необыкновенную, красивую женщину с добрым лицом, занявшую почетное место в сердцах любителей старых и новых фильмов, знают практически все. За свою почти 70-летнюю карьеру Валентина Ананьина снялась в 230 фильмах, но главную роль она получила только в свои 75 лет. Почему же самая снимаемая и любимая зрителями актриса так и не получила ни одного звания, а осталась очень скромным мастером эпизодов?

Биография Валентины Ананьиной

Будущая актриса выросла в Москве, в многодетной семье. Родители Валентины Ананьиной были простыми работниками, а сама семья проживала в коммунальной квартире. Когда началась война, мама с детьми была эвакуирована в Нижний Тагил. Там будущая актриса и пошла в местную школу. У девочки был бойкий характер. Она принимала участие в художественной самодеятельности, занималась также в театральном кружке. Все и всегда говорили, что из Валентины выйдет отличная актриса. Так оно и получилось, и после школы девушка поступила в Государственный институт кинематографии. Только, к сожалению, в первый раз на творческом конкурсе от сильного волнения у нее пропал голос, а вскоре она потеряла сознание.

Когда Валентина окончила театральный вуз, она стала актрисой великого Театра-студии киноактера.

Роли в фильмах

Начиная с 1955 года, Валентина Ананьина активно снималась в кинофильмах.

Она дебютировала в таких картинах, как “Солдат Иван Бровкин”, “Вольница” и “Урок жизни”. Второстепенные роли она сыграла в таких популярных лентах, как “Баллада о солдате”, “Белорусский вокзал”, “Я шагаю по Москве”, “Люди на мосту”, “Летят журавли”, “Киевлянка” и многих других. Но при этом ей не предлагали главные роли.

С 2000 года Валентина Ананьина стала сниматься в сериалах, сыграв почти 50 ролей. И только в свои 75 лет женщина наконец-то получила свою заветную главную роль, сыграв в известном сериале “Зверобой” бабу Дашу.

Помимо фильмов актриса нередко снималась в рекламных роликах – ее мягкая речь и приятное лицо у зрителей вызывают доверие. Одна из таких реклам – “Домик в деревне”. Там бабушка детям предлагает молоко.

Еще Валентина Ананьина в свое свободное время занимается добрым делом – она помогает деткам, которые учатся в воскресной школе при Новодевичьем монастыре.

Личная жизнь

Актриса была замужем за Анатолием Барановым, работавшим кинооператором. С ним они прожили почти 19 лет. После того как он умер от инсульта, она замуж не выходила. Детей у Валентины Ананьиной нет.

В своей жизни актриса парализована была дважды. В 33 года у женщины был инфаркт, после которого она была неподвижной около двух месяцев, но смогла полностью восстановиться. В 77 лет случился инсульт. На реабилитацию понадобилось целых 2 года, но и тогда она смогла справиться с болезнью.

“Все у меня хорошо”

Простота этой необыкновенной женщины удивляет. Когда ее попросили рассказать о том, как она проводит свой день, актриса спокойно ответила: “Я общаюсь с людьми. У меня немало родственников, то я у них, то они ко мне в гости приезжают. Все у меня хорошо”.



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