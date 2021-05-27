Что делать, если муж лентяй: способы, которые помогут сохранить семью

Когда люди начинают встречаться, то стараются показать себя только с хорошей стороны, скрывая все свои недостатки. В какой-то день влюбленные решают жить вместе или вступить в брак. Они вдохновлены приятными хлопотами по обустройству своего гнездышка. Первое время все проходит почти идеально. Люди наслаждаются совместным времяпровождением. Но спустя какое-то время женщины начинают замечать иную сторону вещей.

Те недостатки в мужчине, на которые раньше дамы закрывали глаза, теперь раздражают. Он редко помогает по дому, не участвует в воспитании детей и даже не пытается подняться по карьерной лестнице, чтобы зарабатывать больше денег для семьи. Жена тянет на себе весь быт, пока супруг-лентяй отдыхает на диване. Как правило, женщины копят претензии и обиды глубоко внутри, но в какой-то момент могут не выдержать. В чем же причина такого поведения мужчины? Как решить данную проблему?

Ситуация 1: мужчина не помогает по дому и не участвует в решении бытовых вопросов

То, как ведет себя человек, во многом зависит от его воспитания. Если в семье, где рос мужчина, его с детства приучали к труду и ведению хозяйства, он перенесет все свои привычки и навыки во взрослую жизнь. Если все дела по дому выполняла его мать, то нет ничего удивительного, что он возложит на вас все бытовые обязанности.

Очень часто встречаются женщины, которые чувствуют своим долгом заботиться о мужчине. Это хорошо, если вам нравится ухаживать за мужем и каждый день хлопотать у плиты. Если же вам не подходит эта роль, то стоит изначально не приучать мужчину ко всему готовому. Во всем важна мера. Например, вы можете договориться, что сегодня вы приготовите обед, а ужином пусть займется супруг.

Однако при этом не нагружайте мужа обязанностями, ставя ему ультиматумы. Все нужно делать спокойно и мудро. Если женщина найдет правильный подход к своему мужчине, он решит, что сам выбрал такой режим ведения домашнего хозяйства, и будет этим гордиться.

Ситуация 2: нехватка денег

Нередко такое бывает, когда доходов мужчины не хватает для нормального обеспечения семьи, но его вполне устраивает сложившаяся ситуация. Менять работу он не собирается и не планирует расти в карьерном плане. Многие женщины по этому поводу закатывают скандалы.

Во-первых, стоит понимать, что не каждый из нас является карьеристом, не все обладают задатками предпринимателя. Обвинять супруга в том, что он не может заработать больше, это неправильно. Лучше не упрекать мужчину, а помочь ему. Если вы видите в своем муже перспективного специалиста, а вы сами полны энергии и идей, то не сидите на месте. Действуйте, стройте планы и обговаривайте все сообща. Если вы будете вдвоем лежать на диване и ворчать, что у вас нет денег, то ничего не получится.

Однако, возможно, вы просто связали свою жизнь не с тем мужчиной. Вы поставили планку, до которой ваш супруг не дотягивает. Скорее всего, ему вовсе не нужны никакие богатства, потому что у него и так все замечательно складывается. Если вы активная карьеристка и вкладываете все свои силы в работу, это вовсе не означает, что ваш муж будет делать то же самое.

Как поступить в таком случае? Есть несколько вариантов решения проблемы:

Смириться.Развестись.Найти для мужа такое дело, которое его заинтересует и вдохновит на новые свершения.

Говорите мужчине прямо о том, что вам нужно

Чтобы отношения в браке были крепкими и счастливыми, необходимо усердно работать и уметь договариваться друг с другом. Когда женщина устала все делать в одиночку, ей нужно поговорить об этой со своим мужчиной в спокойной обстановке.

Мотивация партнера

Если человек лениться что-то делать, вы можете повлиять на ситуацию, похвалив его за выполненную работу и вдохновив на новые свершения. Это может быть мытье посуды, прогулка с собакой или вынос мусора. Обязательно говорите, что вы цените его таким, какой он есть. Говорите ему, что для вас важна его поддержка и помощь. Заставьте его чувствовать себя нужным. Вы увидите, на что он способен.

Не ругайтесь, если у мужа что-то не получилось

Нередки такие ситуации, когда женщины сами отталкивают мужа от домашней работы, говоря, что он все делает неправильно. Не нужно ругать супруга, если у него вдруг что-то не получилось. Возможно, у вас просто высокие стандарты. Пересмотрите свое мнение и позвольте мужу сделать дело по-своему.

Любому мужчине легче ничего не делать и лечь на диван, чем спорить с женой и выслушивать ее упреки. В следующий раз он может не притронуться к домашним делам из-за страха снова нарваться на конфликт. Супруге в данной ситуации нужно проявить мудрость. Спокойно разъясните ему, как можно сделать более аккуратно, или переделайте, пока он не видит.