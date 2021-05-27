Как развивались легендарные массовые набеги армейских муравьев

Армейские муравьи образуют одни из крупнейших сообществ насекомых на планете. Они довольно известны в популярной культуре, особенно из ужасающей сцены в Индиане Джонсе. Но они также важны с экологической точки зрения. Они живут очень большими колониями и потребляют большое количество членистоногих. И поскольку они едят так много других животных вокруг себя, они ведут кочевой образ жизни и должны продолжать двигаться, чтобы не исчерпать запасы пищи. Из-за своего кочевого образа жизни и массового потребления пищи они оказывают огромное влияние на популяции членистоногих на всей территории тропических лесов.

Их массовые набеги считаются вершиной коллективного поиска пищи в животном мире. Рейды представляют собой скоординированный охотничий рой из тысяч, а у некоторых видов и миллионов муравьев. Муравьи спонтанно выходят из своего гнезда, перемещаясь по лесной подстилке колоннами в поисках пропитания. Набеги — одно из самых знаковых коллективных действий в животном мире. Ученые изучали их экологию и тщательно наблюдали за их сложным поведением. И хотя мы знаем, как происходят эти набеги, мы ничего не знаем о том, как они развивались.

Новое исследование в Труды Национальной академии наук под руководством Викрама Чандры, научного сотрудника Гарвардского университета, Асафа Гала, научного сотрудника Университета Рокфеллера, и Дэниела Дж. К. Кронауэра, доцента Стэнли С. и Сиднея Р. Шумана, доцент Университета Рокфеллера, объединяет филогенетические реконструкции и компьютерный анализ поведения, чтобы показать массовые набеги на армейских муравьев произошли от другой формы скоординированной охоты, называемой групповым набегом, посредством масштабирующего эффекта увеличения размера колонии.

Исследователи обнаружили, что предками массовых набегов армейских муравьев являются совершенно разные групповые набеги, которые совершают их неармейские родственники-муравьи. Эволюция массовых набегов из групповых набегов произошла десятки миллионов лет назад, и переход от групповых набегов к массовым набегам идеально коррелирует с массовым увеличением размера колонии.

«Все эти муравьи принадлежат к подсемейству Dorylinae», — сказал Чандра. «Первые муравьи-дорилайны, которые не были армейскими муравьями, жили небольшими колониями по несколько сотен рабочих. Когда армейские муравьи изменили свое поведение в поисках пищи от группового до массового нападения, они также значительно увеличили размеры своих колоний. Армейские муравьиные колонии теперь насчитывают десятки тысячи — а часто и миллионы — муравьев ».

Лаборатория социальной эволюции и поведения Кронауэра в Университете Рокфеллера изучает клонального муравья-рейдера Ooceraea biroi, родственник армейских муравьев. Клональные муравьи-налетчики — почти единственный вид муравьев, с которыми можно держать в лаборатории и экспериментировать бесконечно. Они также являются генетически податливыми, поскольку исследователи могут создавать мутанты или трансгенные линии для сравнения. Но они также плохо изучены, недостаточно изучены и их трудно найти в полевых условиях. Массовые набеги армейских муравьев хорошо изучены и описаны; однако группового рейда нет. А понимание группового рейда является ключом к пониманию эволюционной траектории массового рейда.

«Моей целью всегда было изучить, как социальное поведение развивается и контролируется, и как развивались армейские муравьи», — сказал Кронауэр. «Несколько лет назад мы обнаружили, что клоны-налетчики добывают корм через набеги, похожие на набеги армейских муравьев».

Чтобы понять, как структурированы и организованы рейды, команда собрала большое количество видеозаписей многих колоний, совершающих набеги в контролируемых условиях.

«Наша цель состояла в том, чтобы понять, каковы основные правила поведения, которым следуют муравьи, и как налет возникает из поведения отдельных муравьев», — сказал Гал. «Отслеживание особей в плотной колонии является сложной задачей и не имеет общего решения. Это особенно верно для маленьких муравьев, которые любят образовывать плотные скопления, таких как муравьи-рейдеры».