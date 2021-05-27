SARS-CoV-2: оценка заразности

То, что началось как предварительный анализ рутинных лабораторных данных, с тех пор превратилось в крупнейшее в истории исследование уровней вирусной нагрузки у пациентов с SARS-CoV-2. Команда исследователей из Charité — Universitätsmedizin Berlin проанализировала образцы ПЦР более 25000 человек с COVID-19. Работая под руководством профессора доктора Кристиана Дростена, команда определила вирусную нагрузку в каждом отдельном образце и использовала их результаты для оценки уровня заразности. Исследование, опубликованное в Наука, дает четкое представление об инфекционности заболевания в разных возрастных группах и на разных уровнях тяжести заболевания. Он также позволяет по-новому взглянуть на вариант B.1.1.7.

Согласно репродуктивному числу (R 0), человек, инфицированный SARS-CoV-2, в среднем передаст свою инфекцию трем-пяти другим людям. Хотя это полезный показатель в эпидемиологических условиях, «R 0» не поддается оценке риска передачи на индивидуальном или групповом уровне. Если исключить из уравнения нормальные социальные и экологические факторы, люди могут заметно различаться с точки зрения их заразности и продолжительности времени, в течение которого они активно распространяют вирус.

Чтобы лучше понять и оценить заразность конкретных групп людей, группа под руководством профессора доктора Кристиана Дростена, директора Института вирусологии Шарите и исследователя Немецкого центра исследований инфекций (DZIF), проанализировала образцы ПЦР более 25000 случаев COVID-19 для определения их «вирусной нагрузки». Вирусная нагрузка образца — общее количество копий генома SARS-CoV-2, содержащихся в образце — дает приблизительную оценку количества вируса, присутствующего в горле пациента, и, как таковая, является полезным показателем для оценки заразительность человека. Чтобы еще больше улучшить свои оценки, исследователи также применили результаты, касающиеся минимального порога вирусной нагрузки, обычно необходимого для успешного выделения SARS-CoV-2 в культуре клеток (где изоляция указывает на присутствие инфекционного вируса). Последовательные выборки были доступны для более чем 4300 изученных случаев. Используя их для отслеживания данных о вирусной нагрузке в горле с течением времени, исследователи смогли смоделировать типичное развитие вирусной нагрузки в течение инфекции. Затем исследователи искали существенные различия в своих данных, особенно в отношении разных возрастных групп, тяжести заболевания и вариантов вируса.

Не было зарегистрировано заметных различий в уровнях вирусной нагрузки среди людей в возрасте от 20 до 65 лет, инфицированных SARS-CoV-2, средний образец мазка из зева содержал примерно 2,5 миллиона копий генома SARS-CoV-2. Было обнаружено, что вирусная нагрузка была самой низкой у детей раннего возраста (от 0 до 5 лет). Уровни начинались примерно с 800 000 копий вирусного генома, увеличивались с возрастом и приближались к взрослым уровням у детей старшего возраста и подростков.

«Хотя на первый взгляд эти числа выглядят по-разному, важно помнить, что результаты вирусной нагрузки отображаются в логарифмической шкале», — говорит профессор Дростен. «Различия в вирусных нагрузках, обнаруженные у самых маленьких детей, на самом деле едва ниже порога, при котором мы обычно считаем их клинически значимыми. Важно также понимать, как мы достигаем этих значений, и учитывать это при интерпретации их.» Подчеркивая различия в методологии сбора образцов между детьми и взрослыми, вирусолог добавляет: «Детские мазки значительно меньше по размеру и собирают менее половины объема образца, обычно доступного для ПЦР-тестирования. Более того, уровень дискомфорта, связанный с процедурой означает, что мазки из носоглотки часто заменяются простыми мазками из зева. Это, конечно, еще больше снижает количество собираемого вирусного материала. По этой причине мы полностью ожидаем, что у детей такой же уровень репликации вируса приведет к снижению вирусной нагрузки во время ПЦР-тестирование ».

Сравнивая пиковые вирусные нагрузки в лабораторных образцах, исследователи оценили уровень инфекционности у самых маленьких детей (от 0 до 5 лет) примерно на 80 процентов от уровня, обнаруженного у взрослых. Как и ранее, ценности для детей школьного возраста и подростков оказались близкими к взрослым. «Это показывает, что вирусная нагрузка не прямо пропорциональна инфекционности и не может быть преобразована напрямую», — объясняет профессор Дростен. Он добавляет: «Даже эти основанные на данных оценки инфекционности должны быть скорректированы в сторону увеличения из-за различных методов сбора образцов, используемых у детей. Все это составляет часть общей оценки клинического вирусолога. Мое первоначальное предположение, что все возрастные группы имеют примерно такой же уровень инфекционности подтвержден как этим, так и другими исследованиями ».

Сравнение на основе симптомов подтвердило наблюдения, ранее сделанные в случаях COVID-19, а именно, что даже бессимптомные люди могут иметь очень высокую вирусную нагрузку. Было обнаружено, что пациенты, которым требовалась госпитализация, имели более высокую вирусную нагрузку, чем другие, на протяжении всего периода болезни. Основываясь на своих новых моделях курсов вирусной нагрузки с течением времени, исследователи подсчитали, что люди, инфицированные SARS-CoV-2, достигают пиковых уровней вирусной нагрузки в горле уже за 1-3 дня до появления симптомов.

Примерно 9 процентов протестированных случаев COVID-19 показали чрезвычайно высокую вирусную нагрузку в один миллиард копий на образец или выше. Более трети из этих потенциально очень заразных людей не имели симптомов или имели лишь легкие симптомы. «Эти данные обеспечивают вирусологическое обоснование того, что меньшинство инфицированных людей вызывает большинство всех случаев передачи», — объясняет профессор Дростен. Он добавляет: «Тот факт, что сюда входит так много людей без каких-либо соответствующих симптомов, подчеркивает важность таких мер контроля пандемии, как социальное дистанцирование и обязательное ношение масок».

В образцах, собранных у лиц, инфицированных вариантом B.1.1.7 («Великобритания» или «Британский»), средняя вирусная нагрузка увеличилась в десять раз, в то время как лабораторные оценки инфекционности увеличились в раз. из 2.6. Чтобы получить эти данные, исследователи взяли данные о вирусной нагрузке примерно 1500 случаев, инфицированных B.1.1.7, и сравнили их с данными примерно 1000 человек, инфицированных другими вариантами, которые были протестированы в тех же центрах тестирования, амбулаторных отделениях и клинических больницах. подопечных примерно в то же время. Профессор Дростен добавляет: «Лабораторные исследования, возможно, еще не в состоянии дать окончательное объяснение, но ясно одно: B.1.1.7 более заразен, чем другие варианты».