В Англии залили первую в мире бетонную плиту с графеном

Британские СМИ сообщают, что при строительстве спортзала залили первую в мире бетонную плиту с добавлением графена. Материал оказался гораздо прочнее традиционного. Поэтому объем бетона, необходимый для строительства, оказался меньшим.

Ученые напоминают, что при производстве цемента в атмосферу выбрасывается 8% всей промышленной эмиссии углекислого газа. Чтобы уменьшить негативное влияние на экологию, решили добавить графен. Кубометр нового бетона немного дороже, но так как его нужно меньше, экономия в деньгах получается около 10%. А вредных выбросов меньше на четверть.

Есть еще один инновационный бетон, способный проводить электричество. Его хотят использовать для обогрева помещений.