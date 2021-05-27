АвтоВАЗ откажется от Lada Vesta из-за устаревания ее платформы

Компания АвтоВАЗ намерена отказаться от актуальной Lada Vesta из-за того, что платформа данного автомобиля постепенно устаревает. Следующее поколение модели разрабатывается на модульной архитектуре под названием CMF-B.

Lada Vesta долгое время считалась гордостью компании, поскольку в ее основе лежит платформа Lada B/C. Представители АвтоВАЗа рассказали журналистам, почему приходится полностью отказываться от нее. На сегодняшний день в мире крупные производители транспортных средств используют масштабную архитектуру, yа ней можно создавать как кроссоверы, так и легковушки разных классов. Платформа Lada B/C не способна обеспечить модульный подход.

К тому же устаревшая платформа не имеет электронную архитектуру, а таковая необходима для внедрения передовых систем контроля и безопасности. Доработка Lada B/C заняла бы огромное количество времени, к тому же в проект пришлось бы привлекать дополнительные инвестиции. В связи с этим руководство АвтоВАЗа посчитало целесообразным перейти на универсальную платформу иностранного производства.

Источник: rg.ru