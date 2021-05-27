Названы частые признаки рака щитовидной железы

Медики назвали частые признаки рака щитовидной железы. Этот вид опухоли считается довольно редким, но иногда подобные опухоли дают о себе знать.

Рак поражает щитовидную железу, которая ответственна за выработку гормонов. Чаще всего этот вид онкологии выявляется у людей в возрасте 30-60 лет. Вероятность развития патологии у женщин в три раза выше, нежели у мужчин.

О раке щитовидной железы свидетельствует появление опухоли на шее. Обычно она не доставляет человеку никакого дискомфорта. Если пациент заметил у себя новообразование, то не нужно паниковать. Только 20% из всех опухолей на шее относятся к злокачественным. О данном виде онкологии также говорит боль в горле, шее, жидкий стул, затрудненное дыхание.

Рак щитовидной железы развивается, когда в ее клетках изменяется ДНК. Далее начинается их неконтролируемый рост, поэтому образуется опухоль. Риск развития патологии увеличивают генетические факторы, радиация, ожирение, сопутствующие болезни щитовидки.

Источник: www.express.co.uk