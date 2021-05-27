 

Ученые из Франции смогли проникнуть в чужие сны

27.05.2021, 16:06, Разное
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Ученым из Франции в ходе проведения исследования удалось проникнуть в чужие сны. По их словам, человек в процессе отдыха способен реагировать на определенные внешние сигналы и решать задачи. Однако ему нужно оказаться в состоянии «осознанного сна».
В исследовании были задействованы добровольцы, за сном которого следили специалисты. Также участникам передавались простые задания. Ученых интересовала, прежде всего, фаза быстрого сна. Именно в данные короткие периоды человек видит сновидения.

Испытуемые были подключены к сложным устройствам, которые позволили отследить фазу сна и реакцию на внешние раздражители. После выполнения данных манипуляций исследователи хотели «поговорить» с людьми. Оказалось, что человек, находясь в фазе быстрого сна, получает сигналы и отвечает на них.

В ходе тренировок участникам научной работы предлагалось выполнить различные задачи. Мозг спящего человека способен анализировать поступающие сведения. Авторы научной работы надеются, что их открытие позволит улучшить существующие методы лечения психотравм.

Источник: ria.ru



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