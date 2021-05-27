Нардеп Василенко возглавила Бюро женщин-парламентариев Межпарламентского союза – “Голос”

Отмечается, что такую высокую должность в руководящих органах МПС Украина занимает впервые.

По словам Василенко, ее назначение будет способствовать улучшению дипломатических отношений с парламентами других стран, а также усилит голос Украины в мире по ключевым международным вопросам.

“Следующие два года – большая возможность для нашей страны стать лидером в продвижении инклюзивной мировой повестки дня и равных возможностей для мужчин и женщин”, – прокомментировала депутат.

В своей первой речи в качестве президента Бюро женщин-парламентариев во время Ассамблеи МПС политик призвала парламенты всех стран усовершенствовать законодательство в вопросе гендерной чувствительности и отменить дискриминационные законы.

“На передовой борьбы с пандемией COVID-19 70% борцов – это женщины. В то же время от последствий пандемии наиболее пострадали также женщины. Более 245 млн женщин со всего мира стали жертвами домашнего насилия. Женщин больше среди тех, кто потерял работу или был вынужден уйти в неоплачиваемый сектор экономики. В то же время лишь четверть депутатских мандатов и руководящих должностей в мире занимают женщины”, – отметила Василенко.

Она подчеркнула, что следует усилить равный доступ женщин и мужчин к руководящим должностям в местах принятия решений; создать равные условия экономического роста; обеспечить государственную инклюзивную систему соцзащиты и доступные услуги по уходу за детьми.

Кроме того, как подчеркнула она, парламенты должны активизировать свои усилия в борьбе с насилием в отношении женщин, в том числе в Интернете. Она считает, что эта “теневая пандемия должно быть искоренена раз и навсегда”.

“Парламенты должны стать примерами гендерного равенства и инклюзивности. Равные возможности для женщин и мужчин парламентариев означают, что парламенты должны стать пространствами, свободными от сексизма и стереотипов. Законы должны приниматься через призму равенства, а бюджеты должны быть гендерно сбалансированными”, – добавила Василенко на открытии Ассамблеи.

На момент написания новости информация на странице Бюро на сайте МПС еще не обновлена – президентом органа указана сенатор из Кении Сьюзен Кихика.

Контекст:

Межпарламентский союз – глобальная организация национальных парламентов. Он был основан более 130 лет назад как первая многосторонняя политическая организация в мире, поощряющая сотрудничество и диалог между всеми странами. Сегодня в МПС входят 179 национальных парламентов-членов и 13 региональных парламентских органов.

Бюро женщин-парламентариев работает над тем, чтобы союз был лучше осведомлена о гендерных проблемах, разрабатывает программу по вопросам женщин, и способствует более широкому участию женщин-депутатов на всех руководящих должностях.

Бюро также организует работу Форума женщин-парламентариев , который собирается дважды в год во время Ассамблей МПС для рассмотрения вопросов гендерного равенства.

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