 

“Переносят время, чтобы не успел”. СМИ рассказали, как Офис президента “душит” президентские амбиции Разумкова

27.05.2021, 16:04, Новости дня
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Издание отмечает, что последний раз Разумков и Зеленский появились на одном мероприятии вместе  феврале на совете регионального развития, и тогда президент не подал спикеру руку.

Собеседники НВ утверждают, что Офис президента (ОП) не приглашает Разумкова на события с участием Зеленского.

“Они внезапно переносят время, чтобы спикер не успел, или просто забывают нас пригласить. Мы даже уже к этому привыкли. Так было с визитом президента на ЧАЭС”, – рассказал близкий к Разумкову источник.

В ОП рассматривают Разумкова как конкурента Зеленского на следующий выборах глава государства, хотя зам Зеленский еще не принял окончательного решения о своем втором походе в президенты.

НВ подчеркивает, что спикер Рады пытается не портить отношения с другими политсилами, в том числе пророссийскими, но “больше всего Банковую тревожит” сближение Разумкова с главой МВД Арсеном Аваковым, с которым у ОП “сложились непростые взаимоотношения”. Офис президента также обратил внимание на поездки спикера Рады в регионы.

“Президент прямо спрашивал Диму, готовится ли он к выборам, зачем колесит по стране с промо-турами и о чем говорит с главами ОГА? На каждый из вопросов тот отмалчивается. У нас нет проблем диалога с Димой. Мы всегда можем поговорить, но эти темы для него табу”, – рассказал НВ источник в ОП.

Еще один соратник Зеленского заявил изданию, что Разумков нарушил неписаное правило Зе-команды – ближайший круг президента не строит личную карьеру.

“Дима решил, что он – исключительный. Дима думает, что он в суперпозиции, но так не бывает. Если ты во власти, то ты или с белыми, или с красными”, – объяснил собеседник.

В окружении Разумкова НВ подтвердили наличие у него президентских амбиций.

На почве неудачной попытки отправить Разумкова в отставку спикер “окончательно разругался” с главой ОП Андреем Ермаком, пишет НВ.

По его данным, “в последнее время Разумков переусердствовал с формированием образа независимого политика”, испортил отношения с рядом председателей комитетов Рады, в том числе антикоррупционного, налогового, по вопросам обороны и энергетики.

“Некоторые из глав подтвердили НВ, что спикер начал показательно подчеркивать свое положение, позволяет себе издевательски подшучивать над ними и даже обвиняет некоторых в коррупции”, – пишет издание.

Контекст:

Опрос Социологической группы “Рейтинг”, проведенный в середине мая, свидетельствует, что Зеленский снова выиграл бы президентские выборы – за него проголосовали бы в первом туре 30,2% украинцев, а во втором он бы обошел любого из конкурентов. О поддержке Разумкова респондентов не спрашивали.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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