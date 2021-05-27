Эксперт Центра Разумкова: Часто защита Коболева в кресле главы НАК “Нафтогаз” заключалась в атаках на правительство – за государственные деньги

26 мая в НАК сообщили, что Алена Осмоловская, Елена Зеркаль и Вадим Гламаздин решили завершить свою работу в группе. Осмоловская более пяти лет возглавляла направление коммуникаций, после была директором по связям с государственными регуляторными органами и заинтересованными сторонами группы “Нафтогаз”. Гламаздин с декабря 2016-го был советником предыдущего председателя правления и представлял его в США. Зеркаль с января 2020-го была советником предыдущего председателя правления и представляла его в связях со стейкхолдерами.

“Лана (Елена Зеркаль. – “ГОРДОН”), Гламаздин, Осмоловская в последнее время больше занимались сохранением Коболева в кресле, чем борьбой против СП2 (российского транзитного газового проекта “Северный поток – 2”. – “ГОРДОН”). При этом они это делали через американских лоббистов, через пиар в Украине – за деньги “Нафтогазу”, то есть за государственные деньги”, – написал эксперт.

По словам Омельченко, часто защита Коболева заключалась в атаках на правительство.

“То есть правительство атаковали за счет компании, единственным акционером которой является правительство. Кампания против правительства в защиту Коболева помешала интересам Украины. Критику вырванных из контекста действий правительства по увольнению Коболева и наблюдательного совета использовали в частности как оправдание мягкой политики в отношении России, хотя на самом деле это смягчение произошло задолго до действий правительства”, – утверждает он.

Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова считает, что направление противостояния с российским “Газпромом” было провалено.

“Вопреки впечатлению, которое сложилось у многих, Лана Зеркаль не имеет отношения к Стокгольмскому арбитражу против Газпрома. Лана занималась другими процессами в МИД. Гламаздин не был идеологом, главным или единственным двигателем санкций США. Он присоединился к НАК после работы с [Арсением] Яценюком, когда тот ушел с поста премьер-министра, и к тому времени НАК уже работал в направлении американских санкций. Гламаздин отвечал за связь с американскими лоббистами, это была преимущественно административная работа”, – считает Владимир Омельченко.

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Контекст:

Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Коболева с должности главы правления “Нафтогазу” 28 апреля. На его место назначили Юрия Витренко. Срок его полномочий – один год.

На следующий день, 29 апреля, спикер Государственного департамента США Нед Прайс напомнил о необходимости приверженности реформам и об уважении к корпоративному управлению в энергетическом секторе Украины.

Правительство сообщило, что по результатам заседания общего собрания акционеров “Нафтогазу” работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В Кабмине отметили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.

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