Арестович о переносе переговоров ТКГ из Минска: Замену ищут на уровне неформальных переговоров Кравчука с представителями ОБСЕ

“Замену ищут на уровне неформальных переговоров Леонида Кравчука с представителями ОБСЕ. Официально этот вопрос пока не ставили. Должны получить согласие еще российской стороны – как третьей в процессе. Думаю, что рамочным условием будет одна из стран Европы, но не страна НАТО. Потому что россияне на это не согласятся” – пояснил Арестович.

При этом он добавил, что на данный момент не знает, о какой конкретно стране может идти речь.

“Мне об этом неизвестно. Думаю, что это все происходит на уровне неформальных консультаций. Официально не было ни запроса в страны, ни запроса МИД в ОБСЕ. Это на уровне позиции, которую выражает глава делегации”, – отметил советник.

По его словам, в период карантинных ограничений переговоры будут происходить в режиме онлайн.

“Пока есть ковидные ограничения, то нет никакой конкретной даты, которая могла бы перевести этот разговор в категорию реального планирования”, – сказал Арестович.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

Кабинет Министров Украины принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью с 26 мая после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. МИД Беларуси направил Украине ноту протеста из-за этого “возмутительного решения”.

27 мая Кравчук заявил, что Минск не может быть местом для ведения переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, так как Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. “Мы должны искать другую площадку. Какую – мы будем советоваться, предлагать, обращаться ко всем. В первую очередь – в ОБСЕ, чтобы этот вопрос решить”, – отметил он.

Кравчук не исключает, что место проведения переговоров ТКГ может быть перенесено в Швейцарию или Финляндию.

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