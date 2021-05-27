 

В Госпогранслужбе рассказали, повлияло ли прекращение авиасообщения с Беларусью на пассажиропоток на границе

27.05.2021, 16:04, Новости дня
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“Пассажиропоток на границе не вырос за первый день с тех пор, как не летают самолеты между Украиной и Беларусью. За минувшие сутки, собственно, границу с Беларусью пересекло 2,4 тыс. человек, как на въезд, так и на выезд”, – сказал он. 

Большинство лиц, пересекающих границу – иностранцы, уточнил он.

В целом, по словам Демченко, число людей, которые пересекали границу Украины и Беларуси ежедневно колебалось в пределах 2–2,5 тыс., в отдельные дни достигало 3 тыс. 

В период с 17 по 24 мая в аэропортах Украины было оформлено на въезд и выезд из Беларуси 6 тыс. человек, из них 2,3 тыс. – граждане Украины, рассказывали в пресс-службе ГПСУ. 

Контекст:

23 мая истребитель белорусских ВВС по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят “для сопровождения” самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Власти Беларуси утверждали, что причиной посадки стало сообщение о минировании судна (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли).

После проверки белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали белорусского журналиста Романа Протасевича и его девушку (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси).

Преследование Протасевича связано с Telegram-каналом NEXTA, главредом которого он был. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента Беларуси.

Вечером 24 мая Протасевич записал видео, в котором сказал, что находится в СИЗО №1 в Минске и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных. Ряд стран запретили национальным авиакомпаниям летать над Беларусью, это рекомендовал и Евросовет. Кроме того, 25 мая руководство Евросоюза обсудит вопрос о введении дополнительных санкций против Минска.

Кабинет Министров Украины сегодня принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью с 26 мая. МИД Беларуси направил Украине ноту протеста из-за этого “возмутительного решения”.

25 мая стало известно, что из-за введенных санкций, руководство “Белавиа” приняло решение о сокращении 50% персонала. Часть сотрудников планируют отправить в неоплачиваемые отпуска или с частичным сохранением зарплат.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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