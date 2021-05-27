Evening Standard – британская модель умерла от тромбоза после прививки препаратом AstraZeneca

39-летняя британка Стефани Дюбуа умерла из-за тромбоза через несколько дней после вакцинации препаратом AstraZeneca, передаёт Evening Standard. Расследованием причин смерти Дюбуа займётся Европейское агентство лекарственных средств.



Facebook/Stephanie Dubois

Британская модель Стефани Дюбуа умерла из-за тромбоза, возникшего через несколько дней после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca, пишет Evening Standard.

39-летняя британка получила первую дозу вакцины 6 мая в городе Пафос на Кипре. На своей странице в Facebook написала: «Итак, сегодня мне сделали прививку! Ненавижу иголки, и этот день не стал исключением. Теперь я чувствую себя ужасно. Провожу время в постели с пиццей».

Через неделю женщину доставили в местную больницу из-за проблем с дыханием. В соцсети Дюбуа рассказала, что у неё появилась дрожь во всём теле и «сжались» все суставы. Кроме того, девушка пожаловалась на постоянные головные боли и головокружение. Сначала британка предположила, что у неё может быть коронавирус, но тест оказался отрицательным, тогда она решила, что таким образом у неё проявилась реакция на вакцину.

19 мая Дюбуа впала в кому. Позже местные СМИ сообщили, что у неё произошло кровоизлияние в мозг, в результате чего она умерла.

Представители здравоохранения главной государственной больницы Кипра в Никосии отметили, что у модели не было серьёзных заболеваний. При этом возможная связь между прививкой и смертью девушки не подтверждена. Европейское агентство лекарственных средств займётся расследованием причин смерти Дюбуа.

Как напоминает Evening Standard, ранее тромбы образовались у двух человек, привившихся препаратом компании AstraZeneca на Кипре. У обоих были проблемы со здоровьем. При этом никто из них не умер.

По словам исполнительного директора Европейского агентства лекарственных средств Эмер Кук, проведённый ими обзор подтвердил, что «преимущества вакцины AstraZeneca в профилактике COVID-19 в целом перевешивают риск побочных эффектов».