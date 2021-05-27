 

С 28 мая летать в Россию разрешается только через Белоруссию

27.05.2021, 17:30, Разное
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Росавиация огласила новые правила использования российского воздушного пространства. Теперь маршруты авиарейсов в Россию должны обязательно проходить через Белоруссию.

Новые правила касаются не только рейсов из Европы в Россию и наоборот. Все рейсы, проходящие транзитом над Россией по транссибирским и кроссполярным маршрутам, обязаны входить в российское небо или выходить из него через белорусскую границу.

Все маршруты авиарейсов в Россию должны обязательно проходить через БелоруссиюНаибольшие проблемы новые правила создают ближневосточным авиакомпаниям, таким, как Emirates и Qatar Airways. Они летают из арабских стран в США через Северный полюс, пересекая Россию поперёк по 37-му меридиану. Теперь им придётся отклоняться на 500 километров к западу, чтобы «зацепить» Белоруссию в районе Витебска. Непросто будет и китайским авиакомпаниям – раньше они летали в Европу через северо-запад России, входя и выходя через Финляндию, теперь же им придётся делать крюк к югу и проходить над белорусскими Полоцком и Верхнедвинском.

– Любая страна вправе определять точки входа в своё воздушное пространство и выхода из него. Кому не нравится, может не летать через Россию. Мы сюда никого не звали и никому не рады, – заявил глава Росавиации Александр Нерадько.

Несмотря на то, что до начала действия новых правил ещё есть несколько часов, де-факто Россия уже начала требовать их исполнения. Так, уже отменены два рейса Air France из Парижа в Москву и рейс Austrian из Вены. Эти авиакомпании намеревались лететь в Россию, минуя Белоруссию.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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