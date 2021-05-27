 

Кремль прокомментировал заявление Лукашенко об извинениях Путина

27.05.2021, 15:44, Разное
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Президент РФ Владимир Путин созвонился с главой Белоруссии Александром Лукашенко не по просьбе второго, а по своей инициативе. Поэтому извинения хозяина Кремля, о которых белорусский лидер упоминал в своём выступлении, нужно воспринимать лишь как фигуру речи. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Таким образом, по его словам, президент России проявил политдипломатическую корректность. Как отметил Песков, в телефонном разговоре Путин сообщил Лукашенко о том, что упоминал в беседе с американским коллегой Джо Байденом сложившуюся в Белоруссии ситуацию. По словам пресс-секретаря, воспринимать этот звонок «как непосредственные извинения» не стоит.

Ранее президент Белоруссии рассказал, что Владимир Путин обратился к нему с извинениями за то, что во время разговора с главой США обсуждал текущее положение дел в республике. Лукашенко оценил действия российского коллеги как очень порядочный поступок и рассказал, что в ответ поблагодарил хозяина Кремля.

По его словам, если главы США и РФ намерены обсудить вопросы, связанные с Белоруссией, белорусский президент приглашает коллег в Минск, где он достойно их встретит. Лукашенко также выразил готовность выслушать все имеющиеся у Байдена претензии к нему.



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