Россиянка попала в спецвыпуск “Друзья. Воссоединение”: как это получилось
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27 мая сервис HBO презентовал спецвыпуск “Друзья.
Воссоединение”. В эпизоде есть кадры, на которых фанаты со всего мира
произносят фразы героев ситкома. Среди прочих в ленте можно увидеть россиянку Викторию
Ариничеву.
Наша соотечественница на фоне Храма Василия Блаженного говорит на английском: “Можно ли надеть на себя еще больше?”. Примечательно,
что в этом момент Виктория облачена в множество слоев одежды, совсем как
персонаж Джоуи Триббиани в серии под названием “Эпизод, где никто не готов”.
Общаясь с журналистами, Ариничева призналась, что попасть в
“Друзья. Воссоединение” ей помогли знакомые. Коллега свела Викторию с
девушкой, которая отвечала за кастинг спецэпизода. Именно от нее россиянка
узнала, что продюсеры ищут фанатов проекта из разных стран.
Ариничева подала заявку на кастинг. В одном из этапов отбора ей
пришлось пройти своеобразный экзамен – ответить на 14 вопросов о сериале. Кроме
того, Виктория произносила на камеру популярные фразы, принадлежащие героем
“Друзей”, а также исполняла заглавную композицию ситкома. Конкурсанты
должны были снимать себя на фоне исторической достопримечательности родной
страны.
Виктория Ариничева не думала, что попадет именно в спецвыпуск.
Девушка полагала, что участвует в рекламной компании эпизода “Друзья.
Воссоединение”.
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