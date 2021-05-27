Россиянка попала в спецвыпуск “Друзья. Воссоединение”: как это получилось

27 мая сервис HBO презентовал спецвыпуск “Друзья.

Воссоединение”. В эпизоде есть кадры, на которых фанаты со всего мира

произносят фразы героев ситкома. Среди прочих в ленте можно увидеть россиянку Викторию

Ариничеву.

Наша соотечественница на фоне Храма Василия Блаженного говорит на английском: “Можно ли надеть на себя еще больше?”. Примечательно,

что в этом момент Виктория облачена в множество слоев одежды, совсем как

персонаж Джоуи Триббиани в серии под названием “Эпизод, где никто не готов”.

Общаясь с журналистами, Ариничева призналась, что попасть в

“Друзья. Воссоединение” ей помогли знакомые. Коллега свела Викторию с

девушкой, которая отвечала за кастинг спецэпизода. Именно от нее россиянка

узнала, что продюсеры ищут фанатов проекта из разных стран.

Ариничева подала заявку на кастинг. В одном из этапов отбора ей

пришлось пройти своеобразный экзамен – ответить на 14 вопросов о сериале. Кроме

того, Виктория произносила на камеру популярные фразы, принадлежащие героем

“Друзей”, а также исполняла заглавную композицию ситкома. Конкурсанты

должны были снимать себя на фоне исторической достопримечательности родной

страны.

Виктория Ариничева не думала, что попадет именно в спецвыпуск.

Девушка полагала, что участвует в рекламной компании эпизода “Друзья.

Воссоединение”.