 

Вирусолог назвал причину низких темпов вакцинации от COVID

27.05.2021, 15:40, Новости дня
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На данный момент только 10% россиян согласились на вакцинацию от COVID, а этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета, сообщил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Только около 10% населения РФ провакцинировались. Этого недостаточно… Если не будет вакцинации, мы получим еще волны и будем годами с этой инфекцией иметь дело», – рассказал он «Ридусу». Вирусолог считает, что если ситуация не изменится, то в условиях ограничительных мер, карантинов и самоизоляции придется жить годами.

Переломить сильные антипрививочные настроения в стране могут священники, журналисты и психологи, считает Альтштейн.

«Очень сильны антивакцинные настроения. Пресса должна с этим бороться, психологи, священники – все должны настраивать людей на то, чтобы защитить себя и защитить других людей от этой инфекции. Для этого нужно вакцинироваться. Вакцина «Спутник V» – хорошая, вполне эффективная, она достаточно доступна, поэтому нужно этим пользоваться», – заключил вирусолог.

Ранее Альтштейн объяснил причину побочных эффектов от вакцины.



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