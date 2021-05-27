Глава ФФККР заявил о неправильной интерпретации его слов о Загитовой и Медведевой на ОИ

Российские спортсменки Алина Загитова и Евгения Медведева имеют шансы выступить на Олимпиаде в 2022 году, сообщил глава Федерации фигурного катания на коньках РФ (ФФККР) Александр Горшков, отметив, что его слова на этот счет ранее «переврали».

Горшков заявил, что «и у Загитовой, и у Медведевой есть возможности для того, чтобы тренироваться, соревноваться и завоевать право выступить на Олимпиаде в составе сборной России», передает РИА «Новости».

«Мои слова переврали. Возможно, умышленно. И Алина, и Женя имеют все возможности, если будут тренироваться, готовиться и выступать, завоюют право поехать, то мы увидим их на Олимпиаде. А то, что пишут все, это бред», – добавил он.

Ранее СМИ сообщили, что олимпийская чемпионка Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Медведева не выступят на Олимпиаде в 2022 году.

До этого стало известно, что Загитова и Медведева не попали в состав сборной России.