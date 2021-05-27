Путин заявил о растущей роли крылатых ракет в военных конфликтах

Президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса заявил, что анализ военных конфликтов указывает на растущую роль крылатых ракет, которыми должна быть оснащена армия.

«Анализ военных конфликтов последних десятилетий, опыт развития ведущих армий мира показывает, какую растущую роль играет эффективное применение, скажем, крылатых ракет различного базирования, а также управляемых боеприпасов», – передает его слова ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что «важно, чтобы таким современным высокоточным вооружением были в достаточной мере оснащены наши армия и флот».

По словам Путина, в ближайшие годы «важно сохранить необходимые темпы производства современных ударных средств для их использования и отработки в ходе интенсивной боевой учебы и подготовки».

Также такими современным, высокоточным вооружением были в достаточно мере оснащены армия и российский флот, добавил президент.

Ранее Путин заявил, что испытания зенитного ракетного комплекса С-500 успешно завершаются, на очереди поставка этой системы в войска.