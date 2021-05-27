 

Путин заявил о растущей роли крылатых ракет в военных конфликтах

27.05.2021, 15:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса заявил, что анализ военных конфликтов указывает на растущую роль крылатых ракет, которыми должна быть оснащена армия.

«Анализ военных конфликтов последних десятилетий, опыт развития ведущих армий мира показывает, какую растущую роль играет эффективное применение, скажем, крылатых ракет различного базирования, а также управляемых боеприпасов», – передает его слова ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что «важно, чтобы таким современным высокоточным вооружением были в достаточной мере оснащены наши армия и флот».

По словам Путина, в ближайшие годы «важно сохранить необходимые темпы производства современных ударных средств для их использования и отработки в ходе интенсивной боевой учебы и подготовки».

Также такими современным, высокоточным вооружением были в достаточно мере оснащены армия и российский флот, добавил президент.

Ранее Путин заявил, что испытания зенитного ракетного комплекса С-500 успешно завершаются, на очереди поставка этой системы в войска.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.04 / В РФ разрабатывают новые технологии тушения пожаров в нефтяной отрасли

06.12 / BFM TV – успеть до брексита — грузовики стоят в пробках перед Ла-Маншем, вывозя французские товары

08.09 / Суд отклонил апелляцию Моралеса, оспаривающую запрет баллотироваться в парламент

13.05 / СБУ зафиксировала рост кибератак со стороны РФ на фоне скопления российских войск вблизи границ с Украиной

16.02 / Преподавателю “Львовской политехники”, использовавшего порно во время контрольной, выписали выговор, но не уволили

23.10 / Арестован готовивший теракт в Москве уроженец Центральной Азии

23.09 / США указали Японии на нерациональность нового плана укрепления ПРО

07.10 / Светлана Тихановская обсудила кризис в Беларуси с Ангелой Меркель

23.09 / Умные часы Amazfit GTR 2 выходят на рынок

13.08 / Трамп обвинил Китай в подкупе ряда американских СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика