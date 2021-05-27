Мошенник обманул целую страну и стал богаче на 3 млрд рублей

Признайтесь, что не отказались бы пользоваться лицензионными программами бесплатно и обновлять их, не задумываясь о счетах. Точно так же были не против дармовщины чиновники из правительства африканского государства Зимбабве. Эти парни поверили в сказку и отдали проходимцу 40 миллионов долларов (2,9 миллиарда рублей), чтобы никогда больше не платить за продукты Microsoft.

Эта детективная и очень дурацкая история началась в 2019 году, когда в «коридорах власти» беднейшей на планете страны появился молодой человек по имени Джон Доусон. Парень представился сотрудником компании Microsoft и сообщил, что прибыл в Зимбабве по поручению самого Билла Гейтса.

По словам Доусона, основатель компании, выпустившей Windows, известный филантроп и благотворитель, опечален бедностью, царящей в стране, и хочет оказать ей поддержку. Гейтс уполномочил Джона Доусона заключить от имени компании разовую сделку на обслуживание продуктов Microsoft.

Уплатив один раз фиксированную сумму в 40 млн долларов, правительство Зимбабве навсегда освобождается от необходимости каждый месяц платить за использование лицензионных программ бренда и отныне государственные компьютеры в стране будут бесплатно получать обновления до новой версии операционной системы.

В качестве бонуса Доусон обновил ПО на компьютерах зимбабвийских политиков, установил им бесплатный Microsoft Office, а также обновил Windows 7 до Windows 10, разумеется, тоже даром. Все были очарованы вежливым и профессиональным работником американской компании, который оказался настолько любезен, что провел трехдневный семинар для местных айтишников, обучив их обновлять программы и устанавливать патчи.

После получения 40 миллионов долларов, Доусон тепло попрощался с простодушными чиновниками и отбыл творить добро дальше на частном бизнес-джете. К удивлению сотрудников Министерства финансов Зимбабве, через год компания Microsoft, как обычно, выставила стране счет за свои продукты.

Чиновники связались с офисом корпорации, чтобы сообщить о недоразумении и с ужасом узнали, что никакого Доусона там не знают и уж тем более никого не отправляли в Африку, чтобы заниматься обновлениями. После этого выяснилось, что молодой человек, представившийся Доусоном, просто обновил Windows на казенных компьютерах до десятой версии, что можно сделать абсолютно бесплатно и так.

На память об удачливом Доусоне осталась только эта фотография

Куда вылетел после завершения блестящей аферы Доусона на частном самолете выяснить не удалось. Спустя полтора года после аферы искать мошенника можно как ветра в поле. Есть предположение, что он из ЮАР и по-прежнему находится на Черном континенте, пожиная плоды своей махинации.