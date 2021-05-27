Если кто собирался на книжный фестиваль на Красной площади — имейте в виду, что он перенесен на две

Если кто собирался на книжный фестиваль на Красной площади — имейте в виду, что он перенесен на две недели вперед, и мое выступление там будет 17 июня (тоже в 16:15). Предполагается, что эта мера спасет Москву от коронавируса (что правда, если вы только что привились и вам нужно время на выработку антител).