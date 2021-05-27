Универсал Mercedes-AMG C63 Estate 2022 года откажется от камуфляжа

Немецкая компания Mercedes-Benz приступила к тестовым испытаниям нового C63.

Предложенная модель ранее неоднократно выявлялась во время дорожных испытаний в кузове седан, однако теперь производитель приступил к тестированию собственного универсала C63. Распознать модель достаточно проблематично из-за плотной защитной пленки, тогда как в передней части установили стильные светодиодные фары, а также модернизировали задние фонари.

Под капотом нового универсала C63 установлен 2-литровый бензиновый двигатель с турбиной, тогда как его мощность достигает 442 л.с. Также предполагается, что тестируемый образец имеет гибридную установку с электродвигателем, за счет чего удастся достичь большей производительности.