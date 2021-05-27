Ателье Mansory доработало Mercedes-Benz S-Class W223

Известное тюнинг-ателье Mansory продемонстрировало более агрессивный обвес для люксового седана Mercedes-Benz S-Class.

В частности, новинка отличается передней частью кузова, где предусмотрели усовершенствованные воздухозаборники, боковые юбки, а также стильную головную оптику. Также применены углепластиковые детали, позволившие избежать перегрузки по весу. Покупатели смогут приобрести новый Mercedes-Benz S-Class с несколькими вариантами исполнения колесных дисков.

Что касается технических параметров, люксовый седан получит мощностью дизельного агрегата на уровне 400 л.с., тогда как бензиновый Mercedes-Benz S-Class теперь выдает 533 л.с. мощности, тогда как до работы специалистов ателье отдача не превышала 441 л.с.