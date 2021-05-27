 

Вакцина против диабета 1 типа может быть эффективна для половины пациентов

27.05.2021, 15:10, Разное
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При сахарном диабете островки поджелудочной железы, которые производят инсулин, разрушаются: их атакуют антитела, которые вырабатывает собственный организм. После начала болезни уровень инсулина быстро сокращается.

Около 10 лет назад ученые узнали, что важный ранний маркер сахарного диабета – антитела против белка поджелудочной железы GAD65. С тех пор ведутся попытки воздействовать на этот механизм повреждения этого органа, чтобы замедлить или смягчить течение диабета.

Ученые разработали препарат для иммунотерапии (вакцину) GAD-alum, которая должна «учить» иммунитет человека не атаковать белки GAD65, воспринимать их как своих. В случае успеха, в поджелудочной железе дольше могли бы сохраняться клетки, вырабатывающие инсулин. Однако ранее ее клинические испытания давали смешанные результаты. Новое исследование позволило посмотреть на вакцину с оптимизмом.

В клиническом исследовании второй фазы вакцины GAD-alum участвовали более 100 человек со «свежим» диагнозом сахарного диабета 2 типа. Половина из них получила вакцинацию (три инъекции с промежутками в месяц), вторая – плацебо.

Спустя 15 месяцев оказалось, что вакцина оказывает существенный эффект у пациентов, которые являются носителями варианта DR3-DQ2 гена HLA. У них в значительной степени сохранилась выработка собственного инсулина. Такой генный вариант был примерно у половины участников исследования.

«У пациентов из подгруппы с вариантом DR3-DQ2 гена HLA выработка инсулина сокращалась не так быстро, как у других пациентов», – сказал Джонни Людвигссон (Johnny Ludvigsson) из Линчёпингского университета, соавтор исследования. Людвигссон отметил, что такое лечение не позволяет сохранить выработку инсулина в полной мере. Однако даже небольшие количества собственного гормона значительно помогают поддерживать уровень сахара в крови.

Ученые считают, что новые генетические данные позволяют объяснить, почему предыдущие исследования вакцины давали смешанные результаты. Теперь, чтобы точно определить эффективность вакцины, необходимо провести более крупное исследование. В случае успеха она поможет примерно половине новых пациентов с сахарным диабетом 1 типа.



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