ВШЭ вошла в 8 предметов Шанхайского рейтинга

Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко похвалил ВШЭ за успехи по математике в Шанхайском предметном рейтинге (ARWU). Над его составлением работали специалисты компании Shanghai Ranking Consultancy, передает tass.ru

ВШЭ добилась невероятных высот, войдя в сотню Шанхайского рейтинга, считающегося наиболее достоверным за непредвзятость и строгие критерии отбора. «Вышка» привлекает студентов гуманитарными и социально-экономическими науками, но продолжает развиваться, делая акцент на технических и естественно-научных направлениях. Попадание в рейтинг указывает на правильно выбранный командой вуза путь и эффективную стратегию популяризации новых дисциплин. Университет удержал лидирующие позиции сразу по восьми предметным областям, но по пяти из них стал единственным в РФ.

В ARWU попали 19 российских высших учебных заведений. К проекту «5-100» из этого числа относятся 13. В перечень смогли попасть: МИСиС, ИТМО, МГУ имени Ломоносова, СПбГУ, БелГУ, Сеченовский университет, УГАТУ. Они отличились в технологиях, автоматизации и управлении, металлургии.

В частности Дмитрий Чернышенко отметил вхождение ВШЭ в топ-100 по математике: «Это большое достижение, поскольку данный рейтинг известен строгостью критериев и практически независим от данных самих университетов. Вышка традиционно славится социально-экономическими и гуманитарными науками, но в последние годы она активно развивает естественно-научные и технические направления. Эти усилия принесли ожидаемые плоды, и теперь мы видим университет в топ-100 по математике, что свидетельствует о правильном выборе данной стратегии и достижениях команды вуза. Однако ВШЭ не остановилась только на этом результате и находится на лидирующих позициях по своим предметным областям – всего она входит в 8 предметов Шанхайского рейтинга, при этом в 5 из них является единственным российским университетом».

Академик Виктор Садовничий, представляющий МГУ, гордится лидерством вуза среди отечественной группы. Вуз продемонстрировал достижения в 12 предметных областях. Огромный ассортимент направлений подготовки отражает высокую научно-образовательную компетенцию университета и затраченные коллективом усилия, направленные на приумножение интеллектуальной мощи. Сильными сторонами учреждения можно назвать подходящую для студентов и аспирантов стратегию развития научно-образовательного потенциала, разнообразие программ обучения, фундаментальное образование классического типа.

Лидирующими сферами российских вузов стали естественные науки, упоминавшиеся 17 раз, и инженерно-технические направления, о которых говорилось 26 раз. Всего в Шанхайском рейтинге оперируют 54 направления, связанных с социальной, естественной, медицинской, инженерной науками. В финальном списке ТОПа оказались 1800 университетов, работающих в 93 странах мира.

Помимо рейтинга по математике ВШЭ впервые представлена в предметной области «Государственное управление» в диапазоне 151-200 и «Образование» в группе 401-500. Российские вузы раньше не входили в эти области, и теперь благодаря ВШЭ стали представлены среди мировых университетов. ВШЭ сохранила свои позиции по политическим наукам и входит в группу 101-150, по экономике – в 201-300, по психологии и деловому администрированию – в 301-400, по менеджменту – в 401-500.”