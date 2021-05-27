Тинькофф запустил новую просветительскую программу

Соучредителем новой просветительской программы от Тинькофф стала компания Ростелеком, которая предоставила площадку для донесения важной просветительской информации в сфере кибербезопасности и финансовой грамотности, пишут «Известия».

В качестве канала распространения информации была выбрана сеть уличных таксофонов, единственным оператором которой в РФ является компания Ростелеком. В качестве лектора в образовательном процессе выступил голосовой ассистент компании Тинькофф «Олег».

Устроена акция следующим образом: когда на улице звонит таксофон, каждый, кто снимает трубку становится собеседником Олега. Голосовой ассистент рассказывает абоненту о том, как сегодня работают телефонные мошенники, пытающиеся заполучить деньги доверчивых граждан. Олег информирует о том, какие вопросы никогда не задаст сотрудник настоящего банка своим клиентам. Он рассказывает какие данные ни в коем случае нельзя сообщать по телефону незнакомым лицам. В качестве примера общения телефонных вымогателей, Олег приводит записи собственных разговоров с мошенниками. Таким образом у собеседника Олега формируется целостное представление о том, как работают мошенники, и повышаются шансы не стать их очередной добычей.

Сеть таксофонов для реализации программы была выбрана не случайно. Уличные таксофоны часто находятся в таких поселках, в которых интернет попросту отсутствует. В РФ сегодня функционирует 147 000 таксофонов, география которых насчитывает 131 000 населенных пунктов. Жители этих населенных пунктов часто попросту не имеют иного канала связи с миром, кроме уличного таксофона. Именно для них получение информации способной обезопасить их от действий злоумышленников, является наиболее актуальной услугой.

Акция «Будка безопасности» стартовала с середины мая. За небольшой срок Олег уже совершил более полутора миллионов телефонных звонков, география которых охватила 90 000 населенных пунктов. Примерно каждый третий звонок нашел своего слушателя и собеседника. Охотнее всего снимают трубки жители Сибири, примерно в трети случаев. Наименьший интерес к услуге проявили обитатели столичных мегаполисов, правда и уровень финансовой грамотности у них в среднем выше.

Как пишет издание, Тинькофф также готовит к запуску новую технологию по защите от мошенников и спамеров на базе своего голосового ассистента Олега – в частности, компания на днях запустила рекламный ролик про защитника Олега и сайт oleg.tinkoff.ru.

Кампании по финансовой грамотности, в частности — по информированию клиентов о потенциальных мошенничествах — запущены и другие банки. В том числе — Росбанк, ГПБ, «Дом.РФ», СКБ-Банк, ОТП-Банк, крымский РНКБ, УБРиР, «Хоум Кредит», Ак Барс Банк, Новкомбанк, рассказали «Известиям» их представители. Кредитные организации используют различные каналы: информирование по СМС, через соцсети, по электронной почте, через личные кабинеты в банковских приложениях, на сайтах, на экранах банкоматов, в колл-центрах. Кроме того, некоторые кредитные организации проводят обучающие лекции для школьников и студентов, а также для своих клиентов.