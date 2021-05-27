 

Актер Владимир Стержаков рассказал о своей борьбе с онкологией

27.05.2021, 15:08, Разное
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Владимир Стержаков многим известен по картинам «Доярка из Хацапетовки», «Молодежка», «Думай, как женщина» и многим другим теле- и кино-работам. Заслуженный артист РФ стал гостем программы «Судьба человека», выходящей на канале «Россия-1». В беседе с ведущим Борисом Корчевниковым он пояснил некоторые подробности своей творческой и личной жизни.
Как оказалось, в 2015 году здоровье артиста сильно подкосилось, у него диагностировали онкологию. Причем произошло все внезапно, ведь до 2015 года коллеги даже называли Стержакова «монстром» за недюжинные силы и работоспособность. Звезда театра и кино не знал усталости, работая на износ. В этом и таилась проблема, актер не смог вовремя заметить начала заболевания.

Однако в одной из гастрольных поездок самочувствие Владимира Стержакова неожиданно резко ухудшилось. Из-за недомогания даже пришлось отменить спектакль для саратовских зрителей. Детальное медицинское обследование показало наличие злокачественного новообразования. Но даже в этот момент он подумал не о себе, а о родных, которых не мог оставить без своей поддержки.

Узнав страшный диагноз, он ни с кем не поделился этим, не желая расстраивать супругу и двоих детей. Только после, собравшись с мыслями, Стержаков посвятил семью в подробности своего состояния здоровья. В одном из писем Деду Морозу сын актера попросил, чтобы его папа выздоровел, именно родные актера придали ему сил бороться с раком.

Источник: www.vokrug.tv



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