Первый в Украине центр вакцинации откроют на базе стадиона “Арена-Львов”

“Уже в эту субботу жители области, которые зарегистрировались через приложение “Дія”, смогут получить прививку против коронавирусной инфекции в центре вакцинации населения (ЦВН). Его создадут на базе стадиона “Арена-Львов” для объединения усилий, направленных на ускорение темпов вакцинации от COVID-19″, – написал Козицкий.

Целью открытия данного центра глава ОГА назвал “обеспечение устойчивой способности проводить прививки сейчас и в будущем”.

По его словам, в состав центров вакцинации будут входить руководитель ЦВН, врачи, вакцинаторы, регистраторы, ответственное лицо зоны медицинского наблюдения, ответственное лицо за соблюдением противоэпидемических мероприятий, бригада экстренной (скорой) медицинской помощи, а также медицинский персонал и эксперты для разъяснительно-консультативной работы.

“Такие центры будут иметь все надлежащее оборудование потенциальных мест для проведения прививок и соблюдения всех установленных мер для предотвращения распространения COVID-19”, – резюмировал Козицкий.

https://www.facebook.com/maks.kozytskyy/posts/3973418742694770

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Пока в Украину завезли около 2,3 млн доз вакцин от Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech. 26 мая в Украину прибыла очередная партия вакцин Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз по программе COVAX) и 500 тыс. доз CoronaVac.

С начала прививочной кампании в Украине вакцинировали 992 191 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы 107 524. Всего в стране сделали 1 099 713 прививок.

В Минздраве утверждали, что в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин от коронавируса.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Назначенный 20 мая министром здравоохранения Виктор Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

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