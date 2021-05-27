 

Организаторы “Евровидения 2021” в прямом эфире покажут резервные записи выступлений всех участников

27.05.2021, 15:06, Новости дня
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“Песенный конкурс “Евровидение” никогда не закончится! 28 и 29 мая 2021 года вас ждут два онлайн-шоу”, – говорится в анонсе.

Записи участников конкурса будут показаны 28 мая, а резервные копии выступлений финалистов – на следующий день.

Организаторы отметили, что приняли решение о трансляции записей “в знак уважения к тяжелой работе, которую каждая страна-участница вложила в создание резервной копии выступления”.

Ведущей онлайн-шоу стала финская певица Криста Сиегфридс.

Контекст:

Торжественная церемония открытия музыкального конкурса “Евровидение 2021” прошла в Роттердаме (Нидерланды) 16 мая. Конкурс проходил на арене Ahoy. Участие в “Евровидении 2021” приняли представители 39 стран.

В финале 22 мая выступили 26 стран – по 10 из каждого полуфинала, а также еще шесть стран, которые попали в финал автоматически: Нидерланды как страна – хозяйка конкурса и пять главных спонсоров – Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция.

Победителем стала группа Måneskin из Италии, украинская группа Go-A заняла пятое место. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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