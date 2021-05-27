 

Вышел второй выпуск проекта “Право на комфорт”, в котором украинский дизайнер меняет жилье детей

27.05.2021, 15:06, Новости дня
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“Катерина – прабабушка, которая воспитывает правнука Ростика, от которого отказалась не только родная мать, но и бабушка. Когда я первый раз услышала об этом, то не поверила и несколько раз перечитывала их историю. Это был настоящий вызов для нашего проекта, потому что и история этой семьи непростая и их жилье было похоже на погреб: грибок, прелость, невыносимый запах – все это условия, в которых жил маленький ребенок… А ведь это очень вредно для здоровья. Мне было очень больно смотреть на это. Благодаря партнерам проекта мы смогли полностью преобразить их квартиру. Потому что дети не должны жить в таких условиях”, – рассказала дизайнер.

ВИДЕОВидео: Дизайн-бюро Виктории Файнблат / YouTube
Контекст:

Цель проекта – фундаментальное изменение жилищных условий семей, которые находятся в трудных жизненных обстоятельствах, а также оказание медицинской и психологической помощи, отметила Файнблат.

Первый выпуск вышел в апреле. Героиней стала Валентина, которая самостоятельно воспитывает двух внуков – Максима и Лизу, от которых отказалась мать.

Для участия в проекте необходимо заполнить анкету на сайте “Право на комфорт”. Также Файнблат пригласила присоединяться к проекту в качестве волонтеров и меценатов всех небезразличных к судьбам украинских детей. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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