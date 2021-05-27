 

В Ирпене в стоматклинике школьнице удалили 12 зубов. Ее мать утверждает, что это сделали без разрешения

27.05.2021, 15:06, Новости дня
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Мама школьницы утверждает, что ее уговорили удалить три зуба, под которыми росли новые. Когда подписывала договор, в нем якобы не было указано их количество.

По версии женщины, после удалений стоматологи предложили удалить девочке все 12 молочных зубов, она не дала такого разрешения и ушла позвонить. Когда вернулась – было уже поздно, операция завершилась.

Счет за работу ей выставили на 13 тыс. грн.

Мать Ники уже наняла адвоката.

“Мы подготовили официальное письмо-претензию в стоматологическую клинику. Они предоставили ответ, где указали, что правы. Сейчас мы подготовили жалобу в Министерство здравоохранения, для того чтобы инициировать клинико-экспертную комиссию, которая будет определять характер нарушений и допущенных ошибок”, – объяснил он.

Если клиника не признает вину, семья Ники намеревается подать в суд.

В клинике, которая удаляла девочке молочные зубы, утверждают, что все было сделано по согласию мамы. Лечить зубы якобы отказалась мама.

“Мама знала, что будут удалятся 12 зубов”, – сказал представитель стоматклиники.

На рентгене, который продемонстрировало ТСН, видно, что под всеми 12 зубами, которые намеревались удалить, растут новые.

Скриншот: tsn.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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