Намерение властей Техаса разрешить гражданам носить пистолеты без лицензии обеспокоило активистов и полицию

Техасцы могут вскоре получить право носить короткоствольное оружие, не получая при этом никаких специальных лицензий и не проходя биографических проверок, передаёт CNBC. Как отмечает корреспондент канала, соответствующий законопроект, который скорее всего будет принят, вызывает серьёзные опасения у общественников, а также правоохранителей, которые подчёркивают, что их служба теперь станет куда опаснее и труднее.

Как ожидается, губернатор Техаса Грег Эбботт должен подписать весьма спорный законопроект — вступление в силу этой инициативы будет означать, что в Техасе будет можно носить при себе пистолет, не получая на это специальную лицензию или разрешение, без каких-либо проверок и подготовки.

Сторонники законопроекта называют это «ношением по конституции». Они утверждают, что необходимость иметь разрешение и даже лицензию нарушает закреплённое в конституции право на ношение оружия. Однако активисты, выступающие за более жёсткий контроль за оборотом оружия — а с некоторых пор, ещё и общественные организации, представляющие сотрудников правоохранительных органов, — с этим не согласны.

Подробнее об этом мы поговорим с корреспондентом CNBC Валери Кастро. Валери, эта инициатива, по сути, ещё больше смягчает и без того достаточно мягкие законы об оружии в Техасе.

ВАЛЕРИ КАСТРО, корреспондент CNBC: Носить винтовки без специальных на то разрешений власти штата уже разрешили, Шеп — а теперь те же правила будут действовать и в отношении короткоствольного оружия. При этом федеральный закон всё-таки по-прежнему требует, чтобы информацию о вас проверили, если вы хотите приобрести оружие у лицензированного продавца.

Между тем со всех уголков штата слышны заявления несогласных, которые называют новый законопроект проявлением «безответственности». На выходных член палаты представителей Техаса Джо Муди, в избирательный округ которого входит город Эль-Пасо, в ходе выступления перед коллегами вспоминал о массовом убийстве, которое произошло там в 2019 году в супермаркете Walmart.

ДЖО МУДИ, член палаты представителей Техаса: Когда-нибудь трагедия придёт и в ваш район… А дело всё в том, что у нас не получается ответственно выполнять свои обязательства перед членами наших сообществ по всему штату. Молюсь, чтобы этого никогда не случилось, — но случится же. Хотел бы, чтобы такого не происходило, — но произойдёт.

ВАЛЕРИ КАСТРО: Против законопроекта выступили и некоторые правоохранительные ведомства — там говорят, что он создаёт риск для сотрудников, ведь если не нужно будет получать лицензию, то исчезнет процесс проверки и отсева неблагонадёжных лиц, в рамках которого получатели лицензий в обязательном порядке проходят исследование биографических данных и обучение владению оружием, а значит сотрудникам придётся самостоятельно определять, законопослушный ли перед ними гражданин.

КЕВИН ЛОУРЕНС, исполнительный директор Ассоциации сотрудников муниципальной полиции Техаса: Я считаю, что такое решение сделает работу наших правоохранителей опаснее и труднее, ведь из-за него проверка и отсев людей будет происходить не в здании управления общественной безопасности штата, а на улицах посреди ночи.

ВАЛЕРИ КАСТРО: Национальная стрелковая ассоциация США (NRA) между тем приветствовала решение, назвав его «самым серьёзным шагом в поддержку Второй поправки к американской конституции в истории Техаса». Другие сторонники решения отмечают, что Техас теперь стал частью целой группы из более чем 20 штатов, где действуют аналогичные законы; туда также входят Аризона, Кентукки и Оклахома. По сообщениям СМИ, в Техасе местный вариант соответствующего закона вступит в силу 1 сентября.

Будем следить за процессом подписания. С нами была Валери Кастро. Спасибо вам!

Дата выхода в эфир 26 мая 2021 года.