В Подмосковье заметили странных птиц с тонкой шеей

В подмосковном Реутове заметили необычных птиц. Они плавали на одном из городских прудов рядом с домиками для уток.

Пернатые имели тонкую длинную шею и острый клюв, а на голове у них были пучки перьев темного цвета. Позже выяснилось, что это были чомги, которые обитают, в основном – на территории Европы и Африки. Они питаются рыбой, лягушками и насекомыми и могут нырять на глубину до четырёх метров, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.