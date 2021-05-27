 

В Подмосковье заметили странных птиц с тонкой шеей

27.05.2021, 14:46, Разное
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В подмосковном Реутове заметили необычных птиц. Они плавали на одном из городских прудов рядом с домиками для уток.

Пернатые имели тонкую длинную шею и острый клюв, а на голове у них были пучки перьев темного цвета. Позже выяснилось, что это были чомги, которые обитают, в основном – на территории Европы и Африки. Они питаются рыбой, лягушками и насекомыми и могут нырять на глубину до четырёх метров, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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