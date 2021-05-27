 

Глава Минпросвещения не исключил перевод рядя элементов ЕГЭ в дистанционный формат

27.05.2021, 14:42, Новости дня
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Если перевод ряда элементов Единого государственного экзамена в дистанционный формат обоснован, нужно это делать, но все изменения должны обсуждаться, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Если говорить о развитии ЕГЭ – это очень важный вопрос… С каждым годом экзамен улучшается, в том числе в этом году информатика сдается с использованием компьютера. Но все новые изменения должны очень внимательно обсуждаться. Если перевод каких-то элементов экзамена на дистанционный (формат), если это обосновано, то это нужно делать», – сообщил Кравцов.

В то же время министр заявил, что цифровая образовательная среда не предполагает перевод ЕГЭ в дистант. «Цифровая образовательная среда не заменяет традиционное обучение, она в дополнение, то же самое относится к экзаменам», – сказал Кравцов РИА «Новости», отвечая на вопрос о том, будет ли цифровая образовательная среда использоваться для перевода ЕГЭ в дистанционный формат.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусу пока позволяет провести единый государственный экзамен в июне, как было запланировано.



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