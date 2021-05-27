О письме о готовящемся взрыве на борту самолета Ryanair

Der Spiegel: письмо о готовящемся взрыве на борту Ryanair пришло 27 минут спустя после сообщения о нем минских диспетчеров.

Письмо о готовящемся взрыве на борту самолета Ryanair, на котором из Афин в Вильнюс летел бывший редактор NEXTA Роман Протасевич, поступило в аэропорт через 27 минут после того, как белорусские диспетчеры сообщили о нем пилотам рейса. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на результаты расследования лондонского центра «Досье».

Предполагаемый автор сообщения отправил письмо с электронной почты [email protected] в 12:57. А диспетчеры сообщили об экстренной ситуации на борту примерно за полчаса — в 12:33. В письме автор назвал себя представителем радикальной группировки ХАМАС.

Фото: центр «Досье»

«Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Евросоюз прекратил свою поддержку Израилю в этой войне», — говорилось в сообщении.

Ранее эти же строки цитировал директор Департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский. Оставались вопросы, зачем письмо с обращением к ЕС отправили в Минск, тем более, что за три дня до экстренной посадки самолета в белорусской столице стороны конфликта в Израиле договорились о прекращении огня.

Вскоре ХАМАС опроверг свою причастность к этому письму. «Мы не прибегаем к таким методам, это могут быть действия каких-то подозрительных сторон, чтобы демонизировать ХАМАС и помешать мировым симпатиям к палестинскому народу», — заверил спикер движения Фавзи Бархум.

Тогда Александр Лукашенко выдвинул новую версию происхождения письма: по его словам, оно поступило из Швейцарии с IP-адресов Польши. Как отмечает Der Spiegel, вероятно это предположение возникло из-за того, что главный офис Protonmail базируется в кантоне Женева.

Самолет авиакомпании Ryanair 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о «минировании» по требованию белорусских диспетчеров в сопровождении истребителя. На борту воздушного судна находился сооснователь телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга Софья Сапега — жительница России. Обоих задержали белорусские силовики, девушку арестовали на два месяца.

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