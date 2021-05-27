 

72-х летняя Алла Борисовна затмила всех на Дне Рождении своей внучки

27.05.2021, 14:22, Разное
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Клавдия, так зовут дочку К. Орбакайте, несколько дней назад исполнилось 9 лет. На таком важном событии присутствовали все члены большого звездного семейства. На фотографии мы видим Примадонну, М. Галкина и их близнецов, К. Орбакайте, ее супруга и сына от первого брака, Никиту Преснякова с супругой.

На торжество были приглашены много детей знаменитостей. Не удивительно, что все внимание пользователей интернета было приковано именно к А. Пугачевой, так как она в последние годы очень редко появляется на людях. Для своего возраста, певица выглядит ошеломляюще.

На Примадонне в этот день было надето черное платье, которое ей очень идет. Хочется отметить и прическу певицы. Настоящая королева!

Дети Примадонны, Гарри и Лиза, младше на один год за ее внучку, именинницу Клавдию.



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