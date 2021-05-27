Ada Health закрывает серию B за $ 90 млн во главе с Leaps by Bayer

Пространство цифрового здравоохранения продолжает готовиться на газе: базирующаяся в Берлине компания Ada Health закрыла раунд финансирования серии B в размере 90 миллионов долларов, возглавляемый Leaps by Bayer, подразделением по инвестициям в области воздействия немецкого транснационального фармацевтического гиганта Bayer AG. Среди других инвесторов раунда — Samsung Catalyst Fund, Vitruvian Partners, Inteligo Bank, F4 и Mutschler Ventures.

Последний раз стартап создавался около четырех лет назад, сообщив о раунде серии A стоимостью 47 миллионов долларов в 2017 году. Но пусть вас не вводит в заблуждение низкое обозначение этих раундов: Ada Health работает над своей технологией оценки симптомов уже около десяти лет. точка — полагаясь в первые несколько лет своей миссии на частное финансирование от состоятельных частных лиц в Германии и других странах Европы.

Первоначально он также был сосредоточен на создании инструмента поддержки принятия решений для врачей, прежде чем перейти к непосредственному обращению к пациентам через приложение для оценки симптомов на основе искусственного интеллекта.

Не только компания предлагает этот тип инструмента. Другие в этой области включают Babylon, Buoy, K Health, Mediktor, Symptomate, WebMD и Your.MD, но Ada утверждает, что ее приложение является наиболее используемым и высоко оцененным пользователями. Он также может указывать на проведенное экспертной оценкой исследование, которое было опубликовано в BMJ, и сравнивало охват, точность и безопасность восьми участников. Исследование показало, что его приложение является лидером по всем направлениям.

Одна из причин такого преимущества заключается в том, что база медицинских знаний Ada Health охватывает около 30 000 кодов МКБ-10 (также называемых буквенно-цифровыми кодами, используемыми врачами для обозначения различных диагнозов) на данный момент, и соучредитель и генеральный директор Дэниел Натрат говорит нам: « безусловно, самый большой охват любой из систем в этой области ».

Приложение Ada Health, запущенное в конце 2016 года и остающееся бесплатным для использования, на данный момент скачали более 11 миллионов человек в 150 странах. Пользователи выполнили около 23 миллионов оценок с помощью инструмента, который он сравнивает с «круглосуточным доступом к своему доверенному семейному врачу».

В настоящее время приложение поддерживает 10 языков. Но цель финансирования — добиться действительно массового масштаба.

«Идея состоит в том, чтобы помочь как можно большему количеству людей получить лучший доступ к медицинскому обслуживанию во всем мире», — говорит Натрат TechCrunch. «Наша цель — через несколько лет миллиард человек вместо 11 миллионов человек будет использовать наши технологии. Мы думаем, что для достижения этой цели работа с правильными инвесторами может помочь нам ускорить этот путь роста и быстрее дать возможность большему количеству людей воспользоваться нашими технологиями ».

«Я считаю, что с 11 миллионами загрузок приложений мы являемся самой используемой технологией оценки симптомов ИИ, о которой я знаю в мире», — продолжает он. «Мы также стали самым популярным приложением в медицинской категории в App Store и Google Play Store, когда-либо — по прошествии каких-то четырех лет. Имеет около 300 000 оценок и обзоров, большинство из которых пятизвездочные. Итак … у нас появилось несколько пользователей, но мы думаем, что это только начало.

«Цифровое здоровье — со всем, что вы видите, — находится на переломном этапе, когда оно реализуется не только пользователями, которые уже использовали наши технологии, но и системами здравоохранения, правительствами, плательщиками, страховщиками и науками о жизни. компании — я думаю, все осознали, что цифровое здоровье никуда не денется ».

Помимо передачи приложения для оценки симптомов непосредственно в руки пациентов, Ada Health предлагает набор корпоративных решений, в которых партнеры платят ему за возможность встраивать и глубоко интегрировать его технологию сортировки на свои веб-сайты и цифровые сервисы. Это означает, что они могут использовать его в качестве точки входа для своих пользователей — чтобы помочь направить их к нужному сервису и обеспечить административную поддержку, вооружив клиницистов медицинской информацией, предоставленной пациентом через интерфейс Ada (и собственной оценкой ИИ) до начала лечения. деловое свидание, встреча.

Одним из публично раскрытых клиентов корпоративного предложения Ады является Sutter Health из Bay Area.

«Они интегрировали Ada на свою домашнюю страницу и в свое приложение, чтобы люди могли использовать ее в качестве цифровой входной двери для всей службы Sutter», — говорит Натрат, поясняя, что разница с версией приложения, которую могут загрузить пациенты, заключается в том, что « люди не просто получают общие советы ». «Он полностью интегрирован. Так что, если там написано, например, что вам нужно обратиться в отделение неотложной помощи … тогда вы можете сразу перейти к записи на прием.

«И не только это; когда вы записываетесь на прием, результаты предварительной оценки Ada затем могут быть переданы медицинскому работнику, который затем осмотрит вас, чтобы врач не начал с чистого листа бумаги, а уже был предварительно проинструктирован и получил поддержку в принятии решения в терминах «это совокупность симптомов, о которых сообщает пациент» и «исходя из того, что это может быть наиболее вероятный диагноз, и это должны быть тесты, обследования или исследования, которые я должен рассмотреть после того, как перейти к подтвержденному диагнозу».

Дополнительным преимуществом для корпоративных партнеров Ada является то, что данные о пациентах поступают вместе с врачом, который видит их уже структурированными, поэтому — после нескольких подтверждений — они могут легко импортировать их в свою документацию, указав количество драгоценных минут для каждого пациента по Nathrath. «[If] вы экономите несколько минут для каждого пациента, а это означает, что у вас будет больше времени для пациентов, которые действительно в вас нуждаются, а не для пациентов, которые, возможно, простужены и приходят в отделение неотложной помощи, что, к сожалению, является реальностью », — добавляет он.

С помощью этого корпоративного направления своего бизнеса Ада продолжает оказывать поддержку врачам. Nathrath предполагает, что его приложение, ориентированное на пациента, также используется для неформальной поддержки решений врачей.

Он говорит нам, что все больше и больше врачей используют приложение «вместе со своими пациентами» или рекомендуют его своим пациентам, спрашивая их: «Так что же сказала Ада?».

По прогнозам Натрата, роль ИИ в здравоохранении будет ключевой, учитывая, что спрос на специалистов в области здравоохранения всегда будет превышать предложение.

Он утверждает, что это верно даже при росте использования платформ телездравоохранения, которые, безусловно, могут более эффективно использовать время врачей.

В какой-то момент Ада сама предложила услугу телемедицины — прежде чем решила полностью сосредоточить свои усилия на ИИ — так что теперь ее подход заключается в партнерстве и интеграции с другими поставщиками медицинских и медицинских данных во всей экосистеме медицинской помощи.

«Мы думаем, что телездравоохранению, безусловно, есть место. Это добавляет удобства. Я полагаю, что во время пандемии это играло особую роль, поскольку для многих это был почти единственный способ взаимодействия с врачом », — говорит он. «Таким образом, мы видим место для телездравоохранения, но мы также видим проблему с телездравоохранением в том, что оно не решает структурную проблему в здравоохранении — просто не хватает врачей, чтобы обслуживать все население мира».

«Мы строим Ada как многостороннюю платформу», — добавляет он. «Мы будем вычислять различные источники входных данных — данные датчиков, данные носимых устройств, лабораторные данные, данные генетического тестирования — которые находятся на входной стороне — а затем, на более поздней стадии, на следующем этапе после Ады, мы можем сотрудничать с любой компанией телемедицины в мире. И мы наблюдаем огромный интерес буквально со всех уголков мира, где к нам обращаются компании телемедицины. А страховые компании и правительства — там, где они говорят: да, есть вариант использования телездравоохранения, но нам в основном нужно что-то перед этим, чтобы отфильтровать людей к правильному следующему шагу ».

Каким бы ни был этот правильный следующий шаг в пути ухода за пациентом, «Ада подобна привратнику в начале пути, который затем отправляет вас в путь», — так выражается Натрат.

Всеобъемлющее видение заключается в том, что Ада становится не просто приложением в вашем кармане, а вездесущим «личным помощником по здоровью» — или тем, что он описывает как «персональную операционную систему для здоровья», — которая достаточно мощна, чтобы оказывать профилактическую помощь за счет возможности объединять сбор всех видов данных и более раннее выявление проблем со здоровьем, что позволяет проводить более ранние и менее дорогостоящие вмешательства.

«То, что мы создаем, на самом деле намного больше, чем просто технология оценки симптомов», — говорит он TechCrunch. «Там, где вы также должны принять во внимание результаты лабораторных исследований, которые теперь можно сделать гораздо более непосредственными для потребителей, чем это было возможно раньше, данные датчиков и носимых устройств — и вы, вероятно, скажете, что Samsung является одним из наших инвесторов, но мы, очевидно, говорим со всеми крупные игроки в космосе об этом; как мы можем наилучшим образом интегрировать эти данные — вплоть до генетического тестирования и даже всей последовательности генома.

«Когда вы возьмете все эти различные источники информации о здоровье и сравните их друг с другом на постоянной основе, у вас будет что-то вроде системы раннего предупреждения о вашем здоровье — что, опять же, с точки зрения здоровья населения и уровня системы, должно быть желательно для всех, кто отвечает за медицинское обслуживание или оплачивает медицинское обслуживание, потому что вы можете решить проблему, когда она все еще составляет 100 фунтов стерлингов, а не 100 000 фунтов стерлингов в год ».

Учитывая эти амбиции, интересно, что крупная фармацевтическая компания инвестирует в Ada. (И его PR отмечает, что он также ведет переговоры с Bayer о потенциальном стратегическом партнерстве.) Но Натрат предполагает, что отрасль хорошо осведомлена о сдвигах, вызванных цифровым здоровьем, и стремится избежать своего собственного «момента Kodak», т. Е. несвоевременная адаптация к грядущим изменениям.

Если вмешательства в области здравоохранения на основе искусственного интеллекта окажутся настолько успешными, что смогут сократить счета за лекарства за счет более раннего вмешательства и более профилактического ухода, тогда для крупных фармацевтических компаний будет иметь смысл подключиться к передовым технологиям цифрового здравоохранения.

В то же время этот тип технологий может в конечном итоге стимулировать спрос на лекарства — именно из-за его масштабируемости и потому, что он может представить более высокое измерение здоровья большего числа людей — а это означает, что есть больше возможностей для увеличения количества рецептов. Так что в этом нет ничего плохого для фармацевтики.

«Мы очень рады возможности, которые мы можем найти, работая вместе. [with pharmaceutical companies] чтобы действительно улучшить качество обслуживания пациентов », — говорит Натрат. «Если вы посмотрите на Bayer, у них есть бизнес по охране здоровья потребителей, у них также есть фармацевтический бизнес, и если вы посмотрите на кейсы в Ada, если вы посмотрите на десять самых распространенных случаев, это очень сравнимо с тем, что все время видел бы терапевт. и многие из них, по сути, могут оказаться рекомендациями в отношении здравоохранения, где зачастую для решения этой проблемы будет достаточно лекарства, отпускаемого без рецепта. Конечно, в этой области у Bayer есть много предложений. Но затем их спектр доходит до редких болезней, в которых мы также особенно сильны. Где есть лекарства, которые помогают пациентам с очень редкими заболеваниями ».

Существуют также потенциально важные научные богатства, которые можно извлечь из данных о состоянии здоровья, созданных через приложение Ada, которые также могут быть интересны для фармацевтических компаний, занимающихся разработкой лекарств.

Хотя Натрат подчеркивает, что данные пользователей приложения никогда не используются в исследовательских целях без явного согласия отдельного лица (как того требует Европейский закон о защите данных).

Но он также отмечает, что Ада также может проводить некоторые интересные исследования на основе агрегированных пользовательских данных — приводя пример того, как она смотрела на психическое здоровье детей во время карантина COVID-19, сравнивая районы, где школы были закрыты, и те, где они были. остался открытым. «Вы действительно можете сравнить то, что происходило в разных странах», — говорит он, отмечая, что уровень депрессии у детей в Германии, где школы и дошкольные учреждения были закрыты, вырос более чем на 100%, тогда как в Швейцарии, где школы оставались открытыми на протяжении всего периода, не наблюдалось. подъем и даже небольшое улучшение психического здоровья детей.

В другом примере, включающем агрегированные данные об использовании приложения в США, он говорит, что оно смогло показать, что оно могло обнаружить эпидемию кори по случаям в приложении немного раньше, чем официальное объявление CDC об эпидемии.

«Если подумать о потенциале этого с точки зрения раннего выявления вспышек, это может быть весьма значительным», — предполагает он.

«Мы думаем, что существует действительно длинный список способов совместной работы. [with researchers, policymakers and pharma companies] на благо пациентов », — добавляет он. «Миссия всех людей, с которыми я разговаривал в Bayer, была действительно похожа на нашу — в основном помогать людям… Вот почему мы действительно счастливы работать с ними».

Комментируя финансирование в своем заявлении, д-р Юрген Экхардт, глава Leaps by Bayer, добавил: «Инвестиции в прорывные технологии, которые стимулируют цифровые изменения в здравоохранении, являются одним из стратегических императивов для Leaps by Bayer и для всей области здравоохранения. Поистине революционная технология Ada, сочетающая в себе мощный искусственный интеллект с акцентом на медицинскую строгость и высокий уровень клинической точности, приведет к тому, что поможет большему количеству пациентов и потребителей быстрее достичь лучших результатов в отношении здоровья за счет более раннего вмешательства в их медицинский путь ».