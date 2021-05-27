Ученые раскрыли механизм образования кристаллов льда

Ученые из Кембриджского университета провели фундаментальное исследование по вопросу образования кристаллических форм замерзшей воды. Также они осуществили ряд лабораторных экспериментов, подтвердивших предварительно выдвинутые версии.

Замерзшая вода, как известно, на Земле может существовать как в виде льда, так и в виде снега. Ученых давно интересовало, почему в одних случаях Н2О замерзает с образованием кристаллических форм, в других – без такового.

Оказалось, что всему причиной температурный режим. Для кристаллизации необходимо, чтобы в момент замерзания на молекулы воды воздействовал еще и источник тепла. В атмосфере – это солнечный свет. Поэтому снег падает гораздо чаще, чем град, являющийся, по сути, кусками льда.