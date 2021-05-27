Японские специалисты представили новый метод создания наноматериалов

Новую технологию в наносфере представили ученые из японского института RIKEN. Им удалось создать наноматериал путем так называемого сухого переноса нанотрубок.

На теоретическом уровне данный метод был известен давно, говорят авторы разработки. Однако исследователи только сейчас получили реальные инструменты для его применения.

До сих пор наноматериалы производили, используя метод нагревания или применяя специальные растворители. Кроме того, что производство становится дорогим, на выходе специалисты получали загрязненный продукт, оптические характеристики были ухудшены. В данном случае удалось избавиться как от первого, так и от второго недостатка, так как удалось найти растворитель, который легко удаляется с поверхности.