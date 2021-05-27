 

Психологи развенчали миф о пользе игр и головоломок для умственного развития

27.05.2021, 14:18, Новости дня
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Психологи из Cambridge Brain Sciences, занимающиеся изучением мозговых функций, решили проверить, действительно ли видеоигры и головоломки способствуют развитию когнитивных функций у человека?

Принято считать, что головоломки и интеллектуальные игры воздействуют на наш ум как физические упражнения на мышцы и кровеносную систему. Однако это не так, говорят психологи.

Они провели масштабное исследование в фокус-группе из семи с половиной тысячи человек. Часть добровольцев периодически занимались «умственными упражнениями», остальные вовсе не напрягали мозги. Спустя некоторое время сравнили когнитивные способности в начале и в конце эксперимента. Как оказалось, умственные способности представителей и первой, и второй группы, остались точно на том же уровне.



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