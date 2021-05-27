Россиян, получивших бесплатное высшее образование, обяжут пересдать ЕГЭ

Председатель комитета Государственной думы по образованию и науке Вячеслав Никонов призвал проверить результаты всех граждан, которые сдавали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) за 2006-2020 г.г.

– К сожалению, мы вынуждены признать, что в ходе проведения ЕГЭ были допущены существенные нарушения. Из-за этого бюджет потерял десятки миллиардов рублей – сотни тысяч выпускников получали высшее образование за счёт государства, хотя не имели на это право. Мы предлагаем провести повторную аттестацию всех граждан, которые были зачислены на бюджетные места в вузы по результатам ЕГЭ за последние 15 лет. Если выяснится, что те баллы, которые они получили сдавая экзамен тогда, не соответствуют их уровню знаний сегодня, то пускай заплатят за своё обучение. Не может же быть такого, что человек поглупел за время обучения в институте. Но особо отличившихся мы можем обязать не только компенсировать затраты на учёбу, но и привлечь к уголовной ответственности за мошенничество, – заявил Никонов.

Повторная аттестация выпускников начнётся уже в этом году и продлится 3 года – сдать ЕГЭ второй раз будет предложено 6 миллионам россиян. По оценкам экспертов не менее трети из них воспользовались правом на получение бесплатного высшего образования незаконно, в итоге в федеральный бюджет может быть возвращено до 300 миллиардов рублей.

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