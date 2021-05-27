В Польше возобновили рассмотрение дела об аресте российских авиадиспетчеров

Польский суд возобновил рассмотрение ходатайства генпрокуратуры республики о временном аресте трех российских диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолета Ту-154М в 2010 году.

Суд начал рассмотрение этого дела 8 января, слушания проходят за закрытыми дверями и без участия фигурантов: Павла Плюснина, Николая Краснокутского и Виктора Рыженко, передает ТАСС.

Напомним, 10 апреля 2010 года самолет Качиньского, который во главе официальной делегации направлялся на памятные торжества в Катыни, разбился под Смоленском. На борту находились 96 человек, включая восемь членов экипажа.

Польский президент, его супруга, представители руководства Польши и все остальные находившиеся на борту люди погибли.

В апреле СК опроверг версию британских экспертов о взрывчатых веществах Ту-154 Качиньского.

В августе 2017 года новая польская комиссия утверждала, что «разрушение левого крыла Ту-154М не было инициировано столкновением с березой», а явилось результатом взрыва. Позже Следственный комитет России одобрил поступивший от Польши запрос на очередной осмотр обломков самолета Ту-154М.