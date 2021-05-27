 

Судебное заседание по жалобе на задержание Сапеги назначено на пятницу

27.05.2021, 14:16, Новости дня
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Белорусский суд рассмотрит жалобу на задержание россиянки Софии Сапеги в первой половине дня в пятницу, сообщил ее адвокат Александр Филанович.

«Судебное обжалование задержания назначено на завтра, в первой половине дня. Суд состоится по месту нахождения органа, ведущего уголовный процесс, в суде Партизанского района Минска. Относительно вопроса о доставке в судебное заседание Сапега Софьи у адвоката информации нет. Он разрешается судом», – сообщил адвокат, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва де-юре может поднять вопрос о переводе задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги из Белоруссии в Россию. В то же время официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российское посольство в Минске находится в постоянном контакте с родителями задержанной белорусскими правоохранителями россиянки Софии Сапеги.

Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Большинство стран Европы уже запретили белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство. 



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