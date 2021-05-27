СК разъяснил слова Бастрыкина об охране школы в Казани

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин, говоря о трагедии в Казани, не делал выводов о виновности родителей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«В СМИ прозвучала только первая, вырванная из контекста, часть выступления председателя СК России, где он озвучил часть разговора с директором, которая в свою очередь обосновывала отсутствие охраны отказом родителей платить за нее. Однако в дальнейшем в своем выступлении председатель СК РФ высказался о том, что договор об охране образовательного учреждения был, но школа не охранялась. Необходимо подчеркнуть, что председатель СК РФ не делал выводов о виновности родителей в этой трагедии», – цитирует ее РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Бастрыкин раскритиковал ситуацию с охраной казанской гимназии

Напомним, 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Наиболее тяжелые пятеро детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены бортом МЧС в шесть клиник российской столицы.

После случившегося президент Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возраст для покупки гражданского оружия.