 

Алла Пугачева о травле Кристины Орбакайте: «Ее считали безголосой»

27.05.2021, 14:10, Разное
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Алла Пугачева высказалась о травле своей дочери Кристины Орбакайте, которая присутствовала на старте карьеры. На праздновании 50-летия наследницы Примадонна отечественной эстрады рассказала, что ее считали безголосой.
Кристина Орбакайте несколько дней назад отпраздновала юбилей в одном из столичных ресторанов. Поздравить певицу пришли едва ли не все представители отечественного шоу-бизнеса. На праздник к дочери пришла и Алла Пугачева вместе со своим супругом Максимом Галкиным, который выступил в качестве ведущего.

У самой Примадонны был повод для гордости и радости. Артистка пояснила журналистам, что дочери не всегда сопутствовала удача. В особенности Орбакайте тяжело пришлось на старте карьеры, поскольку все критиковали ее вокальные способности. Пугачева счастлива, когда видит на сцене настоящую певицу, которая желает добиваться высот. Она рада, что Орбакайте стала востребованной артисткой без всяческой помощи.

По словам Пугачевой, старшая дочь добилась успехов на эстраде самостоятельно. Ей пришлось пройти через унижения, оскорбления, непонимание. Однако Орбакайте имеет стальной стержень, который впоследствии привел ее к большому успеху.



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