Успенская рассказала об отношениях с дочерью после ссоры

Популярная российская певица Любовь Успенская пояснила о том, как выстраиваются ее отношения с дочерью Татьяной Плаксиной после ссоры. Звездная мать не общалась с единственной наследницей почти два года.

Вернуть дочь Любови Успенской помогла материнская любовь. Сейчас их отношения складываются нормально. Знаменитость помогает наследнице строить музыкальную карьеру. Как считает королева отечественного шансона, у Татьяны Плаксиной есть все шансы покорить шоу-бизнес.

Дочь Успенской станет выступать на сцене вместе с музыкантами из Латинской Америки. Все в свое время получили по несколько статуэток «Грэмми». Они оценили талант Плаксиной и ее уникальный голос.

Недавно дочь Успенской дебютировала на сцене. Она отправилась вместе с матерью на гастроли в Армению. Со сцены Плаксина исполнила композицию на португальском языке и некоторые хиты родительницы.

Источник: www.5-tv.ru