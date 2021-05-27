 

Успенская рассказала об отношениях с дочерью после ссоры

27.05.2021, 14:10, Разное
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Популярная российская певица Любовь Успенская пояснила о том, как выстраиваются ее отношения с дочерью Татьяной Плаксиной после ссоры. Звездная мать не общалась с единственной наследницей почти два года.
Вернуть дочь Любови Успенской помогла материнская любовь. Сейчас их отношения складываются нормально. Знаменитость помогает наследнице строить музыкальную карьеру. Как считает королева отечественного шансона, у Татьяны Плаксиной есть все шансы покорить шоу-бизнес.

Дочь Успенской станет выступать на сцене вместе с музыкантами из Латинской Америки. Все в свое время получили по несколько статуэток «Грэмми». Они оценили талант Плаксиной и ее уникальный голос.

Недавно дочь Успенской дебютировала на сцене. Она отправилась вместе с матерью на гастроли в Армению. Со сцены Плаксина исполнила композицию на португальском языке и некоторые хиты родительницы.

Источник: www.5-tv.ru



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